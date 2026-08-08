ABD basını Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna kaynaklı gemi saldırılarının ardından bölgeye yönelik ticari gemi trafiğini kısıtlamaya başladı.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, hükümetin artan güvenlik endişeleri doğrultusunda Çanakkale Boğazı üzerinden yapılan transit geçiş başvurularında gecikmeler ve kısıtlamalar yaşanıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya’nın önemli petrol ve tahıl ihracat merkezi olan Novorossiysk limanına giden birden fazla gemiye, şu aşamada geçiş izni düzenlenmediğini veya Çanakkale Boğazı üzerindeki başvuruların incelenmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bloomberg'in gösterdiği gizli kaynaklara göre karara ilişkin resmi bir gerekçe açıklamadı.

UKRAYNA'YA GİDEN GEMİLERİ ETKİLEYECEK

Bloomberg'in alındığını iddia ettiği bu önlem, aralarında Türk sahipli gemilerin de bulunduğu ticari filolara yönelik saldırıların artması üzerine Ankara'nın güvenlik çağrısında bulunduğu Karadeniz'e gemi akışını fiilen sınırlandıracak.

Kısıtlamanın Ukrayna limanlarına giden bazı gemileri de kapsadığı iletildi. Dışişleri Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada, Türk sahipli iki gemiye düzenlenen İHA saldırılarında Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı mürettebatın yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada, tüm ilgili aktörlere ve savaşan taraflara Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için acil somut tedbirler alma çağrısını yineleyerek, gerilimin gıda güvenliği dahil çok boyutlu olumsuz sonuçları olacağını vurguladı.

PİYASALARA YENİ BİR YÜK OLACAK

Söz konusu kısıtlama adımı, İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kısıtlamaları nedeniyle küresel ticaretin halihazırda olumsuz etkilendiği bir dönemde piyasalara yeni gerilim riski ekliyor.

Karadeniz tahıl bölgesindeki arz endişeleri, Temmuz ayında buğday fiyatlarının son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açmıştı.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, saat 13.00 itibarıyla Bulgaristan veya Türk limanlarına giden gemiler Çanakkale Boğazı üzerinden kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürdü.