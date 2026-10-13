ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı 42 yaşındaki Alina Habba ile 29 yaşındaki Türk yatırımcı Turhan Mildon geçen ay New York’taki Waldorf Astoria otelinde düzenlenen bir törenle evlendi.

Üst düzey yetkililerin ve uluslararası isimlerin katıldığı düğün, Trump'a yakın siyasi çevreleri Astoria'nın çiçeklerle bezeli balo salonunda topladı.

Törene FBI Direktörü Kash Patel'den, ABD Başsavcısı Todd Blanche'a kadar uzayan üst düzey isimler listesi katıldı.

Ancak Türk milyarder Mildon'un ABD'nin üst düzey isimleriyle ilişkisi her zaman bu kadar iyi değildi. Venezuela yatırımlarıyla meşhur Mildon, ABD'nin yakaladığı Nicolas Maduro'ya yakındı.

Bu yakınlık Mildon'un başına bela oluyordu. Eski Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun New York'ta hapse girmesi ardından ABD'nin yerleştirdiği Delcy Rodriguez, Mildon'un peşine düştü.

Sorunlar bununla bitmedi. Öyle ki, The New York Times haberine göre Maduro yönetimine yakın görülen Mildon, ABD yaptırımlarının eşiğinden görkemli düğünden sonra döndü.

NYT haberi, gizemli milyarder hakkındaki önemli soruları yanıtladı.

MİLDON KİM?

Çanakkale Boğazı yakınlarındaki bir kasabada büyüyen ve ailesinin oto tamirhanesi ile benzin istasyonları işleten Mildon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresinde bilinen bir isimdi.

Kariyerindeki büyük bir atılım, 2021 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir inşaat devi iş adamının kızıyla yaptığı ilk evliliğiyle aynı zamana denk geldi.

Ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile tanışarak ülkede üst düzey inşaat projeleri üstlendi ve 2023 yılında Tshisekedi’nin danışmanı olarak diplomatik pasaport elde etti.

Bu dönemde NYT haberine göre Mildon kendini bir "Kongo yetkilisi" olarak tanıttı. Mildon'un temsilcisi bu iddiayı reddetti.

2023 sonlarında Venezuela’ya geçen Mildon, Alex Saab ile yakın ilişkiler kurarak Mart 2025’te çimento fabrikalarını işletme hakkını elde etti.

Birkaç ay sonra ise "muhalefeti finanse ettiği" iddiasıyla Venezuela hükümeti tarafından el konulan bir karides üretim ve ihracat tesisini devraldı.

Mildon’ın sözcüsü, çimento fabrikası için ihaleye girildiğini ve Saab’ın karides işinde bir rolü olmadığını savunurken, bölgesel iş insanları devlet varlıklarının ihalesiz dağıtıldığını öne sürdü.

BİR AYAĞI ABD'DE, BİR AYAĞI VENEZUELA'DA

Mildon bu dönemde ABD ile de önemli bağlar kurdu. Trump'ın yakın çevresinde hızla tanınan bir isme dönüşen Mildon bu dönemde Alina Habba ile tanıştı.

Mildon'un evliliği 2024 yılında sona ermişti. Bu aralıkta Venezuelalı bir generalin kızıyla kısa bir süre için nişanlandı, ancak bu birliktelik evliliğe ulaşamadı. 2025 yılında Maduro'nun ABD operasyonuyla yakalanması ise her şeyi değiştirdi.

Maduro’nun yakın destekçisi Alex Saab'ı destekleyen Mildon için büyük darbe, ABD'nin Saab'ın baş rakibi Delcy Rodriguez'i başa getirmesiyle oldu. Saab, kısa süre sonra tutuklandı ve ABD'ye götürüldü.

Alex Saab ve Nicolas Maduro

Yeni yönetim Mildon’ı üretim hedeflerine ulaşamamakla suçlarken, Mildon Forbes Turkey’e verdiği röportajda Venezuela’da yılda 4,5 milyon ton çimento ürettiğini ve karides işinde 20 bin kişi istihdam ettiğini söyledi.

Resmi veriler ise ülkenin toplam çimento üretiminin bu rakamın üçte biri olduğunu ve karides tesislerinin devirden sonraki satış hacminin düştüğünü ortaya koydu.

Delcy Rodriguez ve Donald Trump

Mildon’ın sözcüsü, verilerin sunulması üzerine dergideki ifadelerin yanlış aktarıldığını dile getirdi.

Maduro’nun görevden ayrılmasının ardından göreve gelen geçici lider Delcy Rodríguez, Mildon’ın işlettiği devlet mülkiyetindeki çimento fabrikalarında denetim talimatı verdi.

NYT'ye göre ABD ise eski yönetime yakın gördüğü Mildon'a karşı yaptırım dosyası hazırladı. ABD hükümeti sonradan bu iddiayı reddetti.

Başkan Rodriguez'in girişimiyle Venezuela’daki ticari varlıklarını kaybetme riskiyle yüzleşen Mildon'un, Habba ile olan aşkı bu dönemde şekillendi.

DÜĞÜNDEN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ

Mildon’ın, Maduro’nun en yakın müttefiklerinden Alex Saab ile Cumhuriyetçiler arasında köprü kurmaya çalıştığı ve Trump yönetiminin Mildon’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Haziran ayında yatırım hedeflerinin karşılanmadığı gerekçesiyle sözleşmeyi iptal etti. Ancak Mildon’ın Habba ile olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Rodríguez’in iptal kararını askıya aldığı iddia edildi.

Mildon’ın sözcüsü ise hükümetin hiçbir zaman bir denetim gerçekleştirmediğini ve sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimin kendilerine yalnızca 8 Ekim’de iletildiğini belirterek söz konusu mektubun bir hata olduğunu savundu.

Düğünden sonra Mildon'un, işlettiği çimento fabrikasındaki fotoğrafı ise dikkat çekti.

Instagram'da paylaşılan fotoğrafta Mildon, Venezuela yönetimine yakın kişilerin giydiği kırmızı ceketi giyerken, Trump'la özdeşleştirilen "iki baş parmak" pozunu verdi.

Sözcü ayrıca ABD’nin Mildon’a yaptırım uygulamayı düşündüğü yönündeki iddiaları "tamamen asılsız ve kötü niyetli bir söylenti" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray yetkilileri de Habba’nın eşinin ticari ilişkilerini Başkan Trump veya diğer yetkililerle görüşmediğini bildirdi.

Habba ise konuya ilişkin açıklamasında, Beyaz Saray veya yönetim nezdinde eşi adına hiçbir şekilde girişimde bulunmadığını ifade etti.