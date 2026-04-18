The Atlantic'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump tarafından bizzat atanan FBI Direktörü Kash Patel, aşırı alkol kullanımından işini yapamıyor.

ABD basınına konuşan söz konusu yetkili "ABD'nin İran ile savaştığı bu dönemde Patel'in görevde olmasından dolayı dehşete düştüğünü" söyledi.

The Atlantic tarafından ulaşılan kaynaklara göre Patel'in alkolizmi nedeniyle takvimindeki toplantıların sürekli ertelenmek zorunda kalıyor.

Güvenlik ekibinin bazı sabahlar kendisini uyandırmakta dahi zorluk çektiği ve kilitli kapılar ardında ulaşılamaz hale gelmesinin kurum içinde panik yarattığı belirtildi.

Bu durumun neticesinde üst düzey yönetim çevrelerinde Patel’in yerine gelecek isimlerin şimdiden tartışılmaya başlandığı iddia edildi.

PATEL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kash Patel kendisine yöneltilen tüm suçlamaları sert bir dille reddederek karşı atağa geçti. Patel bu iddialar karşısında "Bunları yayınlayın, çünkü hepsi yalan ve sizinle mahkemede hesaplaşacağız. O yüzden çek defterinizi yanınızda getirmeyi unutmayın" şeklinde iddialı bir yanıt verdi.

Patel’in avukatı Jesse Binnall ise yayıncı kuruluşa gönderdiği mektupta dosyadaki iddiaların çoğunun asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu savundu.

FBI Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Benjamin Williamson tarafından yazılan bir e-posta da bu savunma sürecinde kanıt olarak sunuldu.

Savunma tarafı derginin bu iddiaların yanlış ve itibar zedeleyici olduğuna dair önceden uyarılmasına rağmen yayına devam ettiğini iddia ediyor.

Patel’in avukatlarının bu haberin "hiçbir geçerli kaynağa dayanmadığını" belirterek hukuka başvuracaklarını vurguladı.