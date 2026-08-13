ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım daha atılıyor. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'un yakın zamanda Orta Doğu'ya doğru yola çıkması bekleniyor. Gemi, bölgede 250 günden fazla süredir bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerini alacak.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ ROTASYON"

ABD'li yetkililer, bu hareketin önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında gerçekleştiğini ileri sürdü. USS Abraham Lincoln'ün gerekli bakımlarının yapılması için bölgeden ayrılacağı belirtildi.

Ancak uzun süredir bölgede kalması tartışma yaratmıştı. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı bir göreve başlamış, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti. Gemideki yaşam koşullarından endişe duyan bazı Kongre üyeleri, geminin uzun görev süresini gündeme getirmişti.

USS Abraham Lincoln, önce ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da İran limanlarına uygulanan ablukaya katılmıştı. İran'la gerginliğin devam ettiği bu dönemde, yeni geminin bölgeye ulaşması stratejik önem taşıyor.