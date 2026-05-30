Geçtiğimiz ay İran'ın güneybatısında düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının Çin yapımı bir füze ile vurulduğu öne sürüldü.

CNBC'nin haberine göre ABD hayalet uçaklarını tespit edebilen Çin füzeleri, İran cephaneliğinde ABD uçaklarını düşürebilecek yegane silah.

Eğer bu iddia doğruysa, bir Çin füzesi ilk kez bir ABD uçağını savaş alanında düşürmüş olacak.

İran'ın Çin yapımı askeri teçhizatlar kullanması Washington ile Pekin arasındaki hattın bir hayli gerilmesine sebep oldu.

Başkan Donald Trump çatışmayı sonlandırmak için Çin'den yardım talep etmişti. Kritik Pekin zirvesi öncesinde ise İran ile geçici bir ateşkes sağlandı.

Buna karşın İran ordusu Çin elektronik sistemleri ve Rus İHA'larını ABD'ye ve Körfez Ülkeleri'ne karşı kullanmayı sürdürüyor.

TRUMP: 'Şİ BANA SÖZ VERDİ'

Beyaz Saray konuyla ilgili olarak Başkan Trump'ın daha önce televizyonda yaptığı açıklamalara işaret ederek Çin'in İran'a destek verdiğini vurguladı.

Trump Çin liderinin kendisine askeri mühimmat göndermeyeceğine dair net bir söz verdiğini yineledi.

ABD Başkanı bu güvenceyi "Başkan Şi bana İran’a hiçbir şekilde silah göndermediğinin sözünü verdi. Bu çok güzel bir söz ve ben onun sözüne güveniyorum ayrıca bu yaklaşımı takdir ettim" sözleriye açıkladı.

Diğer taraftan Çin Büyükelçiliği sözcüsü ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Çinli sözcü resmi açıklamasında "Çin askeri ürünlerin ihracatı konusunda her zaman temkinli ve sorumlu davranmaktadır. İhracat kontrollerini kendi yasalarımıza ve uluslararası yükümlülüklerimize göre sıkı bir şekilde yürütüyoruz. Çin yönetimi bu asılsız karalamalara ve kötü niyetli ilişkilendirmelere tamamen karşıdır" ifadelerine yer verdi.