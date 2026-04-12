The New York Times, 28 Şubat’ta İran’da sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırılarına ilişkin yeni görsel kanıtlar içeren bir analiz yayımladı. Haberde, Lamerd kentinde bir okul, spor salonu ve çevredeki iki yerleşim alanına düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmatın ABD menşeli olabileceğine dair bulgulara yer verildi.

Gazetenin görsel inceleme ekibi ile mühimmat uzmanlarının yaptığı değerlendirmede, saldırılarda kullanılan füzelerin ABD ordusunun envanterinde bulunan Hassas Vuruş Füzeleri (PrSM) ile örtüştüğü ileri sürüldü. Analizde, Pentagon tarafından dile getirilen “İran’a ait seyir füzeleri kullanılmış olabilir” yönündeki açıklamanın, füze boyutları ve teknik özellikler dikkate alındığında gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Haberde, saldırıda yaşamını yitirenler arasında en küçüğü 2 yaşında olmak üzere en az beş çocuğun bulunduğunun bağımsız kaynaklarca doğrulandığı bilgisi paylaşıldı. Aynı gün içerisinde Minab’daki bir okula düzenlenen ve 175 kişinin öldüğü belirtilen bir diğer saldırıda ise Tomahawk füzesinin kullanıldığı öne sürüldü.

İncelenen görüntülerdeki füzenin, İran yapımı Huveyze seyir füzesine kıyasla ABD üretimi PrSM’ye daha fazla benzediği vurgulandı. Ayrıca saldırı sırasında birbirine yakın üç noktanın hedef alınmasının, havada infilak edebilme özelliğine sahip bu füze tipinin karakteristiğiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Görüntülerde füzenin geliş açısının kuzeybatı yönünü işaret ettiği, bu doğrultuda ise Kuveyt’teki ABD askeri üslerinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, vurulan alanların yaklaşık 300 metre yakınında İran Devrim Muhafızları’na ait bir tesisin yer aldığı, ancak bu noktanın hedef alınıp alınmadığının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.