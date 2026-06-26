ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, California eyaletinin Yorba Linda kentinde bulunan Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

"Communion" adlı yeni kitabının tanıtımı amacıyla düzenlenen programda konuşan Vance, eski ABD Başkanı Richard Nixon ile Başkan Donald Trump'ın ortak bir yapı tarafından hedef seçildiğini iddia etti.

Etkinlikteki konuşmasında Richard Nixon'a yönelik hayranlığını açıkça dile getiren Vance, ABD tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri olan Watergate skandalına değindi.

Skandalın günümüz medyasındaki ve siyasi iklimindeki olası etkisini değerlendiren Vance, "Watergate skandalı yarın yaşansaydı, 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca." şeklinde konuştu.

Vance, Nixon'ın görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreç ile Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde karşı karşıya kaldığı durumlar arasında ciddi benzerlikler bulunduğunu savundu.

'DERİN DEVLET' HER YERDE

"Derin devlet" olarak adlandırdığı yapıların, her iki lidere karşı da benzer yöntemlere başvurduğunu öne süren Vance, kendisi ile Nixon arasında da paralellikler kurduğuna dikkat çekti.

Genç yaşta senatör ve başkan yardımcısı olması, çok satan kitaplar yazması ve medya tarafından hedef alınması gibi unsurlarla Nixon'ı anımsattığını ifade eden Vance, "Richard Nixon'ı her zaman sevmişimdir." dedi.

ABD'de 1972-1974 yılları arasında yaşanan ve Başkan Richard Nixon yönetimini kapsayan Watergate skandalı, ülke tarihinin istifayla sonuçlanan en büyük siyasi krizlerinden biri olarak biliniyor.

Başkent Washington'daki Watergate iş merkezinde yer alan bir büroya 17 Haziran 1972'de giren 5 hırsızın yakalanmasıyla başlayan süreç, Nixon hükümetinin olayı örtbas etme çabalarıyla büyümüştü.

İlerleyen süreçte Nixon hükümetinin, 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerine yönelik yasa dışı dinleme faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmış, skandala adı karışan Richard Nixon istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford'a devretmişti.