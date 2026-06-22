ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Lucerne zirvesinde İran ile yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Dünün çok iyi bir gün olduğunu belirten Vance Hürmüz Boğazı'nı açık tutacak bir mekanizma kurmayı istediklerini ve boğazın şu an açık olduğunu söyledi.

Çatışmaları çözmek amacıyla bir koordinasyon sistemi kurduklarını ifade eden Vance "Trump'ın da belirttiği gibi bazen bu ateşkesler sadece biraz daha az ateş etmek anlamına gelir. Ancak biz bir çatışma anında tarafların birbiriyle konuşmasını ve silahları nasıl susturacağını bulmasını istedik" dedi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerini ülkeye yeniden davet etmeyi kabul ettiğini duyuran Vance teknik ekiplerin çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Vance henüz nihai anlaşma evini inşa etmediklerini fakat başarılı bir temel attıklarını dile getirdi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE AÇIKLAMA GETİRDİ

Müzakereler sırasında İran tarafının sosyal medyada masadan kalkma tehdidinde bulunduğunu ancak gitmediğini belirten Vance Trump'ın tepkisini savundu.

İranlı yetkililere söylediklerini aktaran Vance "Sizler biz milenyum kuşağının laf dalaşı dediği şeyi yaptığınızda Trump'ın buna yanıt vermesini bekleyemezsiniz. Doğru olmayan şeyler söylendiğinde Trump her zaman cevap verecektir" dedi.

Bölgedeki askeri gerilime değinen Vance bazen üst komutanın onayı olmadan bir insansız hava aracı fırlatılabileceğini söyledi.

İsrail'in buna karşılık vermek zorunda olduğunu belirten Vance tüm bölge ülkelerinin meşru müdafaa hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Son yirmi dört saatin Lübnan'daki en huzurlu dönem olduğunu ifade eden Vance bu sürecin hala geliştirilmekte olduğunu ekledi.

'TAM BİR TRUMP ANLAŞMASI'

İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilip çekilmeyeceği sorusuna yanıt veren Vance İsrail'in orada hiçbir toprak amacının bulunmadığını net şekilde ifade etti.

İsrail'in yalnızca Hizbullah savaşçılarından endişe duyduğu için orada olduğunu belirten Vance hem Lübnan'ın toprak bütünlüğünün hem de İsrail'in güvenliğinin korunabileceğini söyledi.

Bu anlaşmanın dışarıdan dayatılmadığını aksine bölge halkının bunu ABD'den çok istediğini vurguladı. Müzakere sürecini öven Vance açıklamalarını şu sözlerle bitirdi: