ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’nın güvenliğinin, ülkenin ABD’ye ekonomik avantajlar sağlamasıyla garanti altına alınabileceğini söyledi.

Fox News’te Sean Hannity’nin programına konuk olan Vance, ABD’nin Ukrayna’ya sonsuz bir finansman sağlayamayacağını belirtti ve Kiev’in uzun vadeli güvenliği için ekonomik işbirliğinin kilit önemde olduğunu vurguladı.

Vance, “Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna’nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD’lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır” dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri desteğin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Vance, ülkenin kendi ekonomisini güçlendirmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna’nın güvenliği için ekonomik kazanımların, askeri varlıktan daha etkili olacağını belirten Vance, “Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir” dedi.

Washington’ın Kiev’e sağladığı yardımların uzun vadede devam edip edemeyeceği konusundaki şüphelerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik ABD’nin izlediği politikayı eleştiren Vance, “Buradaki asıl planınız nedir? Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız” dedi.

Biden yönetiminin Ukrayna’ya yönelik desteğinin ne kadar süreceği ve savaşın nasıl sona ereceği konusunda net bir strateji belirlemesi gerektiğini savundu.