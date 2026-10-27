ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçmiş seçimlerde veya yaklaşan ara seçimlerde mahkumiyetle sonuçlanacak seçmen sahtekarlığı bildiriminde bulunan kişilere 1 milyon dolar ödül teklif ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Geçmiş Seçimlerde veya yaklaşan 2026 Ara Seçimlerinde Seçmen Sahtekarlığını bildiren herkese, Sahtekarlığı yapanların tutuklanması ve mahkum edilmesi halinde 1.000.000 dolar ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Geçmiş seçimlerde geniş çaplı seçmen sahtekarlığı yapıldığına yönelik asılsız iddiaları defalarca dile getiren Trump'ın vadettiği bu ödül için kaynağın nereden sağlanacağı henüz netlik kazanmadı.

İLK GİRİŞİMİ DEĞİL

Trump, geçtiğimiz hafta da sahtekarlık vakalarını başarıyla ihbar eden ve kanıtlayan kişilere, hükümetin tahsil edebildiği tutar üzerinden yüzde 1 komisyon verilmesini öngören farklı bir ihbarcı programı açıklamıştı.

ABD Başkanı, bir ihbarcının mali ödül alıp almayacağına bizzat kendisinin karar vereceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray da başkanın yaptığı duyuruya dair herhangi bir ek ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

İSTEDİĞİ YASA BİR TÜRLÜ GEÇMİYOR

Trump, seçmen sahtekarlığını azaltacağını savunduğu "SAVE America Act" adlı seçim reformu mevzuatını desteklemeyi sürdürüyor.

Sandıkta kimlik ibrazını ve seçmen kaydı için vatandaşlık kanıtını zorunlu kılan söz konusu düzenleme, bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ancak Senato'da birden fazla kez reddedilmişti.