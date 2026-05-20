ABD Başkanı Donald Trump Conneticut eyaletindeki Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki menzuniyet töreninde konuşma vermek üzere uçağına gitti. Trump, Başkanlık uçağı önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ile görüşmesini değerlendirdi. Trump "Netanyahu iyi bir adam, ne diyorsam onu yapacak" dedi.

Trump, 'o harika biri. Kendisi bir savaş Başbakanı. Ona iyi davranmıyorlar" dedi. Başkan, "Cumhurbaşkanı ona iyi davranmıyor" diye ekledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı'nın İran'a saldırılar konusunda anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

Haberlere göre Netanyahu ve Trump 'dramatik bir telefon görüşmesi' gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında İran'a yeni saldırı başlatmaya 'çok yaklaştılar.'

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini söyledi ancak acelesi olmadığını belirtti. Başkan, "bir şans vereceğiz. Acelem yok. İnsanların öldüğünü görmek istemiyorum. Bazen insanlarının iyiliğini istiyorlar mı bilmiyorum. İran'daki çok kızgın, göreceğiz" dedi.

Başkan, "Fiilen İran'ı ele geçirdik. İran'ı ağır darbelerle zayıflattık. Çok yakında büyük şeyler göreceğiz" diye ekledi.