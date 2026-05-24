ABD Başkanı Donald Trump’ın, protestocuya verdiği cevap tüm dünyada tepki topladı. 22 Mayıs’ta New York’un SuŸern kentindeki bir üniversitede düzenlenen mitingde protestocunun sözünü kesmek istemesi üzerine Trump, protestocuya “Eve git, annenin yanına git. Onu eve götürün. Yoksa başı derde girecek” dedi.

Trump, sözlerinin devamında ise protestocunun annesine gönderme yaparak, “Annesi şu anda televizyondan izliyordur ve olanları görmekten hoşlanıyordur” ifadelerini kullandı. Mitingde yaşanan anlar dünya medyasında geniş yankı uyandırırken, Trump’ın sözleri medyada “ahlak dışı” olarak yorumlandı.

AKILLARA ERDOĞAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakanlık görevini yürüttüğü 11 Şubat 2006 tarihinde, Mersinli çiftçi Mustafa Kemal Öncel’in, “Çiftçinin hali ne olacak, anamız ağladı” sözlerine “Ananı da al git” şeklinde yanıt vermişti.