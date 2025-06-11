ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Çin'le anlaşmaya vardıklarını açıklarken, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim nihai onayımıza tabidir. Çin, tam mıknatıslar ve gerekli tüm nadir toprak elementlerini peşin olarak tedarik edecek. Aynı şekilde, biz de Çin'e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız; buna Çinli öğrencilerin üniversite ve kolejlerimizi kullanması da dahil (bu her zaman benim için olumlu olmuştur!). Biz toplamda yüzde 55 gümrük tarifesi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!