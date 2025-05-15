ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında uğradığı Doha’da gazetecilere konuştu. Yarın 'gelişmelere göre' İstanbul'a gelebileceğini söyledi.

İstanbu'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine değinen Trump, “Uygun olursa Cuma günü Türkiye’ye gideceğim” dedi.

Barış çabalarına destek vermek istediğini ifade eden Trump, “Umarım Ukrayna ve Rusya bir şeyler yapar. Bu savaş durmalı” diye konuştu.

Katar’da kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt veren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelmemesinin onu şaşırtmadığını söyledi.

Trump, “Hayır, gitmesini beklemiyordum. Dediğim gibi, ben gitmiyorsam o niye gelsin? Ama orada insanlarımız var. Dışişleri Bakanımız orada, harika bir iş çıkartıyor” diye konuştu.

PUTİN, İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNİ RUSYA'DA KONUŞTU

Putin ise aynı gün, İstanbul’da düzenlenecek barış zirvesine katılmadı. Onun yerine, 14 Mayıs akşamı Kremlin’de kendi ekibiyle kapsamlı bir toplantı yaptı.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra Ekonomi Bakanı Belousov, Ulusal Muhafızlar Başkanı Zolotov, Savunma Bakanı Shoigu, Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve İstihbarat Başkanı Bortnikov katıldı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “İstanbul’da yeniden başlayan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ne kadar süreceği müzakerelerin seyrine bağlı olacaktır” ifadeleri kullanıldı. sözleriyle görüşmelere dair temkinli iyimserlik sergiledi.

Moskova yönetimi, görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşmazken diplomatik sürecin kapısını açık bıraktı.