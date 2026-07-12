ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon programına telefonla bağlanarak dün hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'la ilgili açıklamada bulundu. Graham'ın kendisi için ‘aileden biri’ gibi olduğunu söyleyen Trump, “Onu kaybetmek gerçekten çok zor. Harika bir insandı. Aslında her bakımdan benzersiz bir şahsiyetti” dedi.

"ANLAŞILMASI GÜÇ BİR DURUM"

Trump, programda kendisine Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin soru sorulması üzerine, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları yerle bir ettik, ağır bir şekilde bombaladık. Onlar son derece kötü niyetli ve sorunlu insanlar. Kendileriyle son dönemde yaptığımız görüşmeler neticesinde dün mükemmel bir anlaşmaya varmışlardı. Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler. Ancak bu mutabakatın hemen ardından, odadan çıktıktan bir saat sonra bir gemimize insansız hava aracıyla saldırdılar. Bu anlaşılması güç bir durum” ifadelerini kullandı.