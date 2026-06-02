ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan “Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme” başlıklı kararname, ABD'nin bu alandaki küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Kararnamede, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki bürokratik yüklerin azaltılacağı ve özel sektörün daha hızlı hareket etmesine olanak sağlanacağı belirtildi. Yönetim, bu adımla teknolojik büyümeyi desteklemeyi, yeni yatırımları teşvik etmeyi ve ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Beyaz Saray açıklamasında, “Önce Amerika” vizyonu doğrultusunda yürütülecek çalışmaların hem siber güvenliği hem de ABD’nin yapay zeka alanındaki küresel etkisini artıracağı ifade edildi. İlgili kurumlara, yapay zeka sistemlerinin siber savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar için 30 günlük süre tanındığı aktarıldı.

Kararname kapsamında ayrıca, ileri düzey yapay zeka modellerinin güvenlik ve yeteneklerinin değerlendirileceği gizli bir kıyaslama sisteminin 60 gün içinde oluşturulacağı duyuruldu. Bu süreç sonunda hangi yapay zeka sistemlerinin “öncü model” olarak değerlendirileceği belirlenecek.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de yeni yapay zeka modelleri için zorunlu lisans veya ön izin şartı getirilmemesi oldu. Buna göre geliştiriciler, isterlerse ürünlerini piyasaya sürmeden önce belirli bir süre boyunca federal hükümetin gizli incelemesine sunabilecek.