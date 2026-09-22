ABD'nin baskısıyla İran ve Türkiye arasındaki uçuşların Türk havayolu şirketleri tarafından iptal edilmesi, doğrudan ülkenin ekonomisine yansıyacak.

İran ile Türkiye arasındaki yolcu hareketliliği ve uçuş istatistiklerine dair veriler açıklandı. Rakamlara göre Şubat ayında en fazla ziyaretçi, İran'dan geliyordu.

Tolga Özbek'in haberine göre İran'dan Türkiye'ye gelen 2 milyon turiste Türkiye'nin kapıları tamamen kapanacak.

Türkiye'nin İran'dan gelen turistleri reddetmesiyle, turizm sektörü doğrudan etkilenecek.

İRANLILARIN TATİL NOKTASI TÜRKİYE'YDİ

İran Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Harmatollah Rafiei'nin 2026 yılı açıklamasına göre, her yıl 2 milyonun üzerinde kişi yalnızca hava yolu ile İran'dan Türkiye'ye seyahat ediyor.

Ortaya konan veriler doğrultusunda Türkiye, Irak'ın ardından İranlıların en yoğun seyahat ettiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Hava ve kara yolu toplamında Türkiye'ye gelen İranlı ziyaretçi sayısı 2024 yılında 3,28 milyon olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının ilk 9 ayında ise gelen ziyaretçi sayısı 2,28 milyona ulaşırken, bu kitlenin önemli bir kısmının seyahatlerinde hava yolunu tercih ettiği belirtildi.

Türkiye'den İran'a seyahat edenlerin oluşturduğu ters yönlü trafikte ise daha düşük sayılar görüldü.

İran verilerine göre, 1404 yılında Türkiye çıkışlı olarak İran'a giriş yapanların sayısı 407 bin civarında kaldı.

1 YILDA 20 BİN SEFER YAPILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2025 faaliyet raporundaki uluslararası uçuş istatistiklerine göre, İran hattında 2024 yılında 20 bin 949 sefer yapıldı.

Takip eden dönemde ise yaklaşık yüzde 9,6'lık bir düşüşle 18 bin 932 sefer gerçekleştirildi.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Tahran, Meşhed, Tebriz, Şiraz ve İsfahan'a günde ortalama 50'nin üzerinde sefer düzenlendiği kaydedildi.

Ancak bu yıl 28 Şubat'ta başlayan durum nedeniyle uçuş seferlerinde ciddi aksamalar meydana geldi.

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