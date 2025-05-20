Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange, hakkında hazırlanan belgeselin gösterimi için Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali’ne katıldı. Assange, kırmızı halıya Gazze’de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen dikkat çekici bir mesajla çıktı.

Assange’a Destek Komitesi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Assange’ın “The Six Billion Dollar Man” (6 Milyar Dolarlık Adam) adlı belgeselin özel gösterimi için festivale davet edildiği belirtildi.

İSRAİL'İ DURDURUN YAZILI T-SHİRT

Etkinliğe siyasi bir mesajla katılan Assange, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldürdüğü 5 yaş altı 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı bir tişört giydi. Tişörtün arkasında ise büyük harflerle "İsrail’i durdurun" ifadesi yer aldı. Sessiz ancak güçlü bu protesto, uluslararası basının ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Assange’ın Cannes’daki varlığı, hem ifade özgürlüğü hem de küresel adalet konularında uzun süredir süregelen tartışmaların bir yansıması olarak yorumlandı. Gazze’de yaşananlara yönelik tepkisini bu şekilde dile getirmesi, sanat ve siyaset arasındaki sınırların bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

Yönetmenliğini bağımsız belgeselci Luc Besson’un üstlendiği belirtilen “The Six Billion Dollar Man”, Assange’ın Wikileaks ile ifşa ettiği belgelerden dolayı yaşadığı hukuk mücadelesini, sürgün hayatını ve kamuoyundaki etkisini konu alıyor. Film, aynı zamanda Batı medyasının ve hükümetlerin bilgiye erişim politikalarını da eleştiriyor.