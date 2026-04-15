ABD Başkanı Donald Trump Fox Business'a verdiği röportajda İran'daki savaşı ele aldı. Başkan "İran'ın yakında nükleer silahtan vazgeçeceğini" söyledi.

ABD Başkanı, "daha ne kadar dayanabileceklerini bilemiyorum. Tüm köprülerini, elektrik santrallerini bir saatte yok edebiliriz" dedi.

Trump, "Hürmüz 2 ay önce olduğu kadar iyi. Petrol de iyi. Petrol satıyoruz. Petrolün varili 200 dolar olacak diyorlardı ancak 92'de. Onları askeri olarak yok ettik. Ellerinde sadece körfez kaldı" dedi.

ABD Başkanı "bir nükleer silahın kullanılmasını engellemek için petrolün yükselmesinden memnunum. Bana günler önce petrolün 92 dolarda kalacacağını söyleseydiniz şaşırırdım" dedi. Brent petrol TSİ 13:18 itibariyle 96 dolardan seyretti.

ABD Başkanı ayrıca gelecek ara seçimler hakkında da konuştu. Trump "ara seçimlerde petrolün yüksek olacağını söylediğimi iddia ediyorlar. Bunu söylemedim. Petrol ara seçimler sırasında düşecek" diye ekledi.

Trump "savaşta neredeyse anında anlaşmaya varılabileceğini" söyledi ve anlaşmadan sonra tüm fiyatların düşeceğini ekledi.