İran Devrim Muhafızları: 'Kızıldeniz'i kapatırız'
İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanları, İran gemilerine yönelik abluka devam ederse, silahlı kuvvetlerin Kızıldeniz'deki ticaret akışının sürmesini engellemek için harekete geçeceğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nın ve Arap yarımadasının batısında kalan Kızıldeniz, Süveyş kanalı ile Akdeniz ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan kritik bir su yolu.
Kızıldeniz'in Hint Okyanusu girişi olan Babülmendep Boğazı'na bakan Yemende bulunan İran destekli Ansarallah Hareketi (Husiler) bu boğazı kapatarak dünya için kritik olan ikinci su yolunu kilitlemeye hazır olduklarını belirtmişti.
Trump: 'İran daha ne kadar dayanbilirler bilemiyorum'
ABD Başkanı Donald Trump Fox Business'a verdiği röportajda İran'daki savaşı ele aldı. Başkan "İran'ın yakında nükleer silahtan vazgeçeceğini" söyledi.
ABD Başkanı, "daha ne kadar dayanabileceklerini bilemiyorum. Tüm köprülerini, elektrik santrallerini bir saatte yok edebiliriz" dedi.
Trump, "Hürmüz 2 ay önce olduğu kadar iyi. Petrol de iyi. Petrol satıyoruz. Petrolün varili 200 dolar olacak diyorlardı ancak 92'de. Onları askeri olarak yok ettik. Ellerinde sadece körfez kaldı" dedi.
ABD Başkanı "bir nükleer silahın kullanılmasını engellemek için petrolün yükselmesinden memnunum. Bana günler önce petrolün 92 dolarda kalacacağını söyleseydiniz şaşırırdım" dedi. Brent petrol TSİ 13:18 itibariyle 96 dolardan seyretti.
ABD Başkanı ayrıca gelecek ara seçimler hakkında da konuştu. Trump "ara seçimlerde petrolün yüksek olacağını söylediğimi iddia ediyorlar. Bunu söylemedim. Petrol ara seçimler sırasında düşecek" diye ekledi.
Trump "savaşta neredeyse anında anlaşmaya varılabileceğini" söyledi ve anlaşmadan sonra tüm fiyatların düşeceğini ekledi.
AP: 'ABD ve İran ateşkesi uzatmak istiyor'
Associated Press'e konuşan arabulucu ülkelerden yetkililer, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik arabulucuların çabalarının ilerleme kaydettiğini ve çatışan tarafların yakında yeni bir müzakere turu için masaya dönmesinin beklendiğini belirtti.
Yetkililer, arabulucuların diplomasiye bir şans daha tanımak amacıyla 22 Nisan’da sona erecek olan ateşkesi en az iki hafta daha uzatmayı hedeflediklerini söyledi.
Her iki tarafın da ateşkesin uzatılması konusunda “ilke olarak mutabık kaldığını” belirttiler.
Arabuluculuk çabalarına katılan yetkililerden biri, arabulucuların nükleer program, Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatı dahil olmak üzere üç ana ihtilaf noktasında bir uzlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump 'gelecek 2 gün' içinde bir anlaşmanın olabileceğini mesajını verdi ateşkesin uzatılmasına gerek olmadığını söyledi.
İran gemileri ablukayı aştı mı?
ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait bir petrol tankerinin konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına girdiği belirtildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'a ait bir tanker, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı.
Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.
The Washington Post: Binlerce asker İran'a gidiyor
ABD'nin gazetesi The Washington Post, İran'a binlerce ABD askerinin gönderildiğini duyurdu.
Bölgeye giren güçler arasında, USS George H.W. Bush uçak gemisinde bulunan yaklaşık 6 bin asker ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisi bulunuyor.
İsimsiz bir kaynak, "Boxer Amfibi Hazırlık Grubu ve gemide konuşlanmış 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden yaklaşık 4 bin 200 askerin daha ay sonuna doğru gelmesi bekleniyor" diye ekledi.
ABD'nin İran'la yapılacak bir görüşmeden önce baskıyı arttırmak için saldırıya hazırlık yaptığı vurgulandı.
Abluka başladı, görüşmeler ise 'yakın'
ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasının Salı günü "tamamen hayata geçirildiğini" açıkladı.
Washington, Tahran'ı petrol, gübre ve diğer hayati emtiaların sevkiyatı için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden vazgeçmeye zorluyor.
Körfez ile birlikte ablukaya alınan İran ise ve ablukanın devam etmesi halinde hiçbir Körfez limanının güvenli olmayacağını duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nın karşısına, Ümman Körfezi'ne konuşlanan ABD gemileri gerilimi yükseltirken Pakistan, Türkiye ve Mısır arabulucuk çabalarını sürdürüyor.
Pakistan, geçen hafta sonu İslamabad'da yapılan ve anlaşma sağlanamayan uzun görüşmelerin ardından ikinci tur ABD-İran barış görüşmelerini düzenlemeye çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta ABD'nin büyük saldırısının tehdidinden saatler önce ilan edilen iki haftalık ateşkesin Salı günü sona ermesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise bir röportajda, görüşmelerin bir sonraki turunun "önümüzdeki iki gün içinde" gerçekleşebileceğini söyledi.
İran ise olası bir görüşme hakkında hiçbir karar almadıklarını bir kere daha vurguladı. İran varlıkları serbest bırakılmadığı ve Lübnan'daki Hizbullah-İsrail savaşında ateşkes sağlanmadığı sürece görüşmelere katılmayacaklarını vurguladı.
Lübnan ve İsrail yetkilileri, 1993'ten bu yana iki ülke arasında ilk doğrudan diplomatik görüşme için Salı günü Washington, D.C.'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı görüşmede, ülkelerin ortak açıklamasında belirtildiği üzere, "doğrudan müzakerelere başlama" konusunda anlaşmaya varıldı.