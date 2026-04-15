ABD ablukası 15 savaş gemisinin Ümman Körfezi'ni kapaması ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemileri geri göndermesiyle resmen başladı.

ABD basını bu süreçte en az 8 geminin geri gönderildiğini duyurdu. Bu esnada ikinci tur barış görüşmeşlerinin hızlandığı vurgulandı.

 

Önemli Başlıklar:

 

  • The Washington Post'un haberine göre ABD, Orta Doğu'ya 10 bin asker daha gönderiyor.

 

  • ABD Başkan Donald Trump 'gelecek 2 gün için büyük şeylerin olacağını' söyledi.

 

  • İran, ülkesine ait bir süper tankerin ABD ablukasını aştığını öne sürdü.

 

  • ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği röportajda 'İran'la savaşın her an anlaşma ile sonlabileceğini' vurguladı.

 