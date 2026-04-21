ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hint-Pasifik Merkez Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bir tankere çıkartma yaptıklarını duyurdu.

Pentagon ABD askerlerinin gemiye çıktığı anlardan görüntüler paylaştı. Görüntülerde ABD askerlerinin helikopterlerle gemiye indiği görüldü.

Pentagon "Dün gece, ABD kuvvetleri INDOPACOM sorumluluk alanında, bayraksız ve yaptırım altındaki M/T Tifani gemisine ziyaret hakkı kapsamında gemiye çıkma operasyonunu herhangi bir olay yaşanmadan gerçekleştirdi." açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında "Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, yasadışı ağları çökertmek ve İran’a maddi destek sağlayan yaptırım altındaki gemileri durdurmak amacıyla, faaliyet gösterdikleri her yerde küresel deniz güvenlik operasyonlarını sürdüreceğiz" denildi.

ABD Başkanı bu duyurudan dakikalar önce "İran ateşkesi defalarca ihlal etti" paylaşımını yaptı.