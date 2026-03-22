Orta Doğu'da süren çatışmanın gölgesinde Washington yönetimi, küresel askeri varlığını genişletmeye devam ediyor. ABD ordusu, Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı örgütlere karşı yürütülen operasyonlara destek amacıyla ülkeye yaklaşık 200 asker ve MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları konuşlandırdı.

Savaşın Dalgası Afrika'ya Ulaştı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve karşılıklı misillemelerle giderek büyüyen çatışma, Orta Doğu sınırlarını aşarak geniş bir güvenlik dalgası oluşturdu. Bu süreçte Washington, farklı coğrafyalarda askeri ayak izini artırma yoluna gitti. Nijerya'ya yapılan konuşlanma da bu küresel hamlenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sadece Eğitim ve İstihbarat Desteği

ABD ve Nijeryalı yetkililer, konuşlandırılan birliklerin sahada doğrudan çatışmaya girmediğini vurguladı. Açıklamalara göre Amerikan unsurları, Nijerya ordusuna yalnızca eğitim ve istihbarat desteği sağlıyor. MQ-9 Reaper İHA'larının ise saldırı operasyonlarında değil, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığı belirtildi.

"Muharip Değil, Destek Rolü"

Nijeryalı General Samaila Uba, ABD kuvvetlerinin muharip sıfatıyla görev yapmadığının altını çizdi. Uba, iki ülke arasında kurulan ortak istihbarat merkezinin saha komutanlarına "eyleme dönüştürülebilir istihbarat" sunduğunu açıkladı. ABD'nin bu çerçevede Nijerya'ya, terör tehditlerini tespit etme, izleme ve bunlara karşılık verme kapasitesi kazandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Operasyonlar Sürüyor, Tehdit Dinmiyor

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürütülen son operasyonlarda 74 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Nijerya, uzun süredir kuzeyde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika uzantısı ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele etmektedir. Uzmanlar, ABD'nin bölgedeki varlığının bu tehditlere karşı etkinliği artırabileceğini öngörürken, kalıcı konuşlanmanın boyutu ve süresi henüz netlik kazanmadı.