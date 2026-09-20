Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayisinin en yüksek bütçeli projesi olan F-35 savaş uçaklarına ait hassas parçaların, lojistik süreçte kaybolarak Hong Kong’a teslim edildiği belirlendi. S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye’ye uçak teslimatında kısıtlamalar uygulayan Washington, kendi tedarik zincirinde yaşanan bu zafiyetle sarsıldı.

SEVKİYAT PASİFİK'TE ROTA DEĞİŞTİRDİ

Politico'nun aktardığı bilgilere göre, müttefik ülkelerden dahi özenle saklanan malzemelerin şüpheli yolculuğu yaz aylarında gerçekleşti. Avustralya ordusuna ait F-35’lerin bakım ve onarımı için ABD’ye gönderilen yedek parçaları taşıyan kargo, Pasifik Okyanusu'nu geçtiği sırada belirsiz bir nedenle yön değiştirerek Hong Kong’a ulaştı. Ana yüklenici Lockheed Martin adına taşıma yapan aracı şirketin bu sevkiyatı neden Çin'in özel idari bölgesine yönlendirdiği ve parçaların şu an kimin kontrolünde olduğu netlik kazanmadı.

TERSİNE MÜHENDİSLİK RİSKİ GÜNDEMDE

Kayıp kargo içeriğinde, F-35 kokpitini örten ve uçağın radarda tespit edilmesini zorlaştıran özel kaplamalı kanopi parçasının da yer aldığı öğrenildi. Askeri havacılık analisti J.J. Gertler, Pekin’in uzun süredir F-35 verilerine ulaşmaya çalıştığını hatırlatarak, gerçek bir parçaya erişilmesinin Çin’e tersine mühendislik yoluyla bu teknolojiyi kopyalama imkânı sunabileceği uyarısında bulundu.

KONGRE İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan krizin ardından ABD Kongresi olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma açtı. Pentagon bünyesindeki F-35 Ortak Program Ofisi ise kaybolan parçaların iadesini sağlamak ve tedarik zincirindeki güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

ENVANTERDE MİLYONLUK PARÇA AÇIĞI

F-35 programındaki lojistik takip sorunları daha önce de resmi raporlara yansımıştı. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin 2023 raporunda, beş yıllık zaman diliminde toplam değeri 85 milyon doları bulan 1 milyondan fazla yedek parçanın envanterde kaybolduğu bilgisine yer verilmişti. Pentagon’un parçaları doğrudan izleyecek merkezi bir envanter sistemine sahip olmaması, zafiyetin temel sebebi olarak gösteriliyor.