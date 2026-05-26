Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov’un ABD tarafından vize alamadığı için New York’taki toplantıya katılamadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzia, Alimov’un bu ay dönem başkanlığını yürüten Çin tarafından toplantıya davet edildiğini belirtti.
Rus diplomat, ABD’nin vize vermeme kararını sert sözlerle eleştirerek bunun yalnızca BM yükümlülüklerinin ihlali olmadığını, aynı zamanda Çin’in dönem başkanlığına karşı saygısızlık anlamı taşıdığını ifade etti.
Nebenzia, “Rusya’nın bugünkü toplantıda bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilmesi gerekiyordu” diyerek Washington yönetiminin tavrına tepki gösterdi.