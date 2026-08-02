ABD'nin ulusal borcu 40 trilyon dolar sınırına yaklaşırken, güncel verilere göre toplam federal borç 39 trilyon 858 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ulusal borç takip sisteminde yer alan canlı verilere göre, ülkenin toplam ulusal borcu 39 trilyon 858 milyar doları aşarken, borç tutarı saniye saniye artmaya devam ediyor.

KİŞİ BAŞINA BORÇ DA 114 BİN DOLAR

ABD Borç Saati'nde (US Debt Clock) yer alan verilere göre federal hükümetin toplam brüt borcu yaklaşık 39,86 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Verilere göre kişi başına düşen ulusal borç 114 bin 438 dolar, hane başına düşen borç ise 296 bin 396 dolar seviyesinde yer alıyor.

Verilere göre; Sosyal Güvenlik, Medicare, reçeteli ilaç programları ve sağlık harcamaları gibi uzun vadeli yükümlülüklerin de dahil edilmesi halinde toplam mali yükün 123 trilyon doların üzerine çıkıyor.