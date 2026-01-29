ABD’nin resmi altın rezervinin bugünkü değerinin yaklaşık 1.6 trilyon dolar olduğunu belirten Yücel, “ABD’nin borcu 35 trilyon dolar. Ancak altının ons fiyatı 16 bin-20 bin dolara çıkarılırsa rezervin değeri 17 trilyon dolara ulaşır. Yani Amerika sadece altın fiyatlarını yükselterek borcunun en az yarısını ödeyebilir” açıklaması yaptı. Yücel, bunun yalnızca teorik bir hesap olmadığını, piyasalarda ‘bilinçli bir yükseltme operasyonu’ yaşandığını söyledi.

3 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Başkan Yücel, madenlerin denetiminin çok kapsamlı ve çok çeşitli uzmanlık gerektiren teknik bir iş olduğunu, Türkiye dahil hiçbir devletin bu denetimi tek başına yapamayacağını paylaştı. Başkan Yücel, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2-3 milyar dolarlık yeni altın madeni yatırımı olacağını, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Erzincan, Artvin, Eskişehir, Kırşehir gibi illerde yatırımların artacağını anlattı. Türkiye’de çıkarılan altının emeklilere verilmesine ilişkin önerilere de, “Bize ne kalıyor ki emekliye dağıtalım. Yarısı maliyete, yüzde 20’si devlete gidiyor. Yüzde 30’u kime dağıtacaksın” diye sordu.

‘Doları sat’ stratejisiyle altın rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın hem dolar endeksindeki değer kaybıyla ilgili açıklaması hem de İran’ı “Zaman tükeniyor” diyerek tehdit etmesiyle altında rekor serisi dün de devam etti. Ons altın dün tarihi zirvesini 5 bin 311 dolara taşırken, gram altın ise bankalararası piyasada 7 bin 414 liraya yükseldi. Kapalıçarşı’da ise gram altının satış fiyatı 7 bin 686 liraya ulaştı. Bu yıl dolar bazında gümüş yüzde 52, altın yüzde 21 yükseldi. ABD merkezli Principal Asset Management’ın baş stratejisti Seema Shah, “Amerika’yı sat” stratejisinin temel dayanaklarının, beklenenden hızlı oluştuğunu söyledi. Diğer yandan Trump, “Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor” dedi.