ABD ile İran arasında devam eden savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500, Perşembe günü yüzde 1,7 düşerek savaşın başlangıcından bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

Wall Street’teki satış baskısı, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte derinleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki baskıyı artırması ve sert açıklamaları piyasaları olumsuz etkiledi. Trump, savaşın başlamasından bu yana ilk kabine toplantısında, “Onları vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güne düşüşle başlayan S&P 500 endeksindeki kayıplar, toplantının ardından hız kazandı. Endeks, Ocak ayından bu yana en sert düşüşünü kaydederken, üst üste beşinci haftalık kaybına ilerleyerek son dört yılın en uzun düşüş serisine yaklaştı.

Öte yandan küresel petrol piyasasında da yükseliş dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5,7 artarak 108,01 dolara ulaştı ve hafta içindeki en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda odak noktası ise Hürmüz Boğazı oldu. İran ile Umman arasında yer alan ve dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı bu kritik su yolunda, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana sevkiyatın büyük ölçüde durduğu belirtildi.

Öte yandan tahvil piyasalarında da hareketlilik yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyebileceği endişesi yatırımcıları tedirgin ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın ise enflasyon kontrol altına alınana kadar faizleri yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği mesajı verdiği hatırlatıldı.