Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, dünyanın en zengin milyarderlerinin servetlerinde önemli düşüşlere neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, birçok milyarderin net değeri, piyasalardaki belirsizlikler ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle azaldı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ KAYIPLAR

Teknoloji sektöründeki dalgalanmalar, bu alanda faaliyet gösteren milyarderlerin servetlerinde belirgin kayıplara yol açtı. Özellikle, büyük teknoloji şirketlerinin hisse değerlerindeki düşüşler, bu şirketlerin kurucuları ve hissedarlarının net değerlerini olumsuz etkiledi.

ENERJİ VE SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLER

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve sanayi sektöründeki belirsizlikler, bu alanlarda yatırım yapmış milyarderlerin servetlerinde de kayıplara neden oldu. Özellikle, petrol ve gaz sektöründeki fiyat dalgalanmaları, bu sektörlerdeki yatırımların değerini düşürdü.

KÜRESEL EKONOMİK BELİRSİZLİKLERİN ROLÜ

Ticaret savaşları, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler gibi faktörler, küresel piyasalarda belirsizlikleri artırarak milyarderlerin servetlerinde kayıplara yol açtı. Bu belirsizlikler, yatırımcı güvenini sarsarak piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Küresel ekonomik koşulların belirsizliği, dünyanın en zengin milyarderlerinin servetlerinde kayıplara yol açtı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, milyarderlerin net değerlerini olumsuz etkileyerek servetlerinde azalmaya neden oldu.

İşte milyar dolarlar kaybeden dünyanın en zenginleri listesi:

Dünyanın en zenginleri listesinde Elon Musk 132 milyar dolar servet kaybı yaşarken, ikinci sıradaki Amazon'un sahibi Jeff Bezos 22 milyar dolar kayıp yaşadı.

KORKU ENDEKSİ YÜZDE 19'DAN YÜZDE 27'YE ÇIKTI

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükselirken, geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,1550'ye kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,10 artışla 103,9'a çıktı.

New York borsasında endeksler de dün kayıplarını derinleştirirken, Dow Jones endeksi, gün içinde 1100 puanın üzerinde kayıpla 41.612,92 seviyesine kadar indi. Kapanışta düşüşü bir miktar hız kesse de Dow Jones endeksi günü 900 puana yakın kayıpla tamamladı. Endeks, kapanışta, yüzde 2,08 azalışla 41.912,35 puana indi.

S&P 500 endeksi de 155 puan düştü ve yüzde 2,69 azalarak 5.614,71 puana geriledi. Endeksler arasında dün en yüksek oranda kaybı yüzde 4 azalışla Nasdaq gördü. 2022'den bu yana en kötü gününü yaşayan endeks, 700 puanın üzerinde azalışla 17.468,32 puana indi.

Böylelikle S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yaklaşık yüzde 7, Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetmiş oldu.