Her iki ülkenin üst düzey yetkilileri, geçen ay Cenevre'de varılan ve dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerginliği kısa süreliğine azaltan ön anlaşma etrafındaki anlaşmazlıkları ele almak üzere Londra'da bir araya gelecek .

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in telefonla görüşmesinden dört gün sonra gerçekleşti. Bu, Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasından bu yana gerçekleşen ilk doğrudan etkileşimleriydi. Ancak liderler, gelecekteki görüşmeler için önemli konuları çözümsüz bırakmıştı.

Aracı kurum XM'in baş piyasa analisti Raffi Boyadjian, bir notta, "Bu hafta yapılacak ikinci tur görüşmelerin Washington ile Pekin arasındaki ticari ilişkilerde daha fazla yumuşamaya yol açacağı konusunda makul bir iyimserlik var" dedi.

S&P 500 endeksi .SPX , beklenenden iyi gelen istihdam raporu ve Tesla'nın TSLA.O hisselerindeki toparlanmanın ardından Cuma günü 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 6.000'in üzerinde kapandı.

ABD ile başlıca ticaret ortakları arasında daha fazla ticaret anlaşması umutları, iyimser kazançlar ve ılımlı enflasyon verileri, ABD hisse senetlerinin Mayıs ayında yükselmesine yardımcı oldu. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq .IXIC , Kasım 2023'ten bu yana en iyi aylık kazançlarını elde etti.

S&P 500, Şubat ayında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yaklaşık yüzde 2 altında kalırken, Nasdaq Aralık ayında ulaştığı rekor zirvelerin yaklaşık yüzde 3 altında.

Citigroup, kurumsal kazanç dayanıklılığındaki yenilenen iyimserlik ve yapay zeka destekli büyümenin hızlanan ivmesini gerekçe göstererek S&P 500 için yıl sonu hedefini yükselten büyük aracı kurumlara katıldı. Daha önce tahmin edilen 5.800'e kıyasla, endeksin yılı 6.300'de bitireceğini öngörüyor.

Bu haftaki önemli veri yayınları arasında Mayıs ayı tüketici fiyatları ve ilk işsizlik başvuruları okumaları yer alıyor. Yatırımcılar Federal Rezerv'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Trump'ın tarifelerinin fiyat baskılarını artırma riski taşıdığı için odak noktası enflasyondaki herhangi bir artış belirtisi olacak.

LSEG tarafından derlenen verilere göre, yatırımcılar şu anda 2025 yılı sonuna kadar 46 baz puanlık faiz indirimi bekliyor ve Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 55 olarak fiyatlıyor.

TSİ 07:00 itibarıyla Dow E-minis YMcv1 17 puan veya yüzde 0,04 arttı, S&P 500 E-minis EScv1 3,25 puan veya yüzde 0,05 arttı ve Nasdaq 100 E-minis NQcv1 8,25 puan veya yüzde 0,04 düştü.

Çoğu mega sermayeli ve büyüme hissesi, piyasa öncesi işlemlerde karışık seyretti. Tesla TSLA.O hisseleri, Baird'in hisseyi "üstün performans"tan "nötr"e düşürdüğünü belirten bir raporun ardından %2,7 düştü.

Robinhood Markets HOOD.O , S&P 500'ün son yeniden dengelemesinde endeks bileşenlerini sabit tutmasının ardından , bazı analistlerin çevrimiçi aracı kurumun endekse katılmasını beklemesinin aksine yüzde 5,3 düştü.

Deutsche Bank'ın tıbbi cihaz üreticisinin notunu "tut"tan "sat"a düşürmesinin ardından Intuitive Surgical ISRG.O yüzde 3,2 düştü.

Telekomünikasyon hizmetleri firmasının 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğüne dair bir raporun yayınlanmasının ardından EchoStar SATS.O hisseleri yüzde 6,4 düştü .

Sunnova Energy NOVA.N hisseleri, şirketin 11. Bölüm iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından yüzde 3,1 düştü .