ABD borsaları, ara seçimlerin ardından yapay zeka altyapısı yatırımlarına yönelik düzenleme endişeleriyle sert düştü. Çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinde yoğunlaşan satışlar, Nasdaq 100 endeksinin piyasa değerinde 2 trilyon doların üzerinde kayba yol açtı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1800 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 3,44 düşüşle 51.523,06 puana geriledi. S&P 500 yüzde 4,36 azalışla 7.353,73 puana, Nasdaq ise yüzde 5,52 kayıpla 24.315 puana indi.

Üç büyük endeks de ABD Başkanı Donald Trump'ın “Kurtuluş Günü” tarifelerini açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. Nasdaq, 6 Ekim'de gördüğü zirveden yüzde 10'dan fazla gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girdi.

SEÇİM SONRASI DÜZENLEME ENDİŞESİ

Demokratların ara seçimlerde Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi ve veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bazı eyaletlerde valilik yarışlarını kazanması, yapay zeka altyapısına daha sıkı düzenlemeler getirilebileceği endişelerini artırdı.

Veri merkezi yatırımlarında yavaşlama yaşanabileceğini düşünen yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşmasıyla, ara seçimlerin ardından kaydedilen yükselişin kazanımları geri verildi.

Çip üreticilerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 16,43, Broadcom'un yüzde 10,43, Intel'in yüzde 10,33 ve Nvidia'nın yüzde 9,26 değer kaybetti.

Qualcomm hisseleri de finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasına rağmen, gelecek döneme ilişkin kâr görünümünün beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 9,49 geriledi. Veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 14,69, Core Scientific'in hisseleri yüzde 10,82 düştü.

PETROL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ara seçim sonuçlarının ardından İran'la savaşın sona erebileceği beklentisiyle önceki gün sert düşen petrol fiyatları yeniden yükseldi. İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik riskler fiyatlarda etkili oldu.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 4,14 artarak 98,54 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,02 yükselişle 90,78 dolardan işlem gördü.

FED YETKİLİLERİNDEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, CNBC'ye verdiği röportajda faiz oranlarının daha da artırılması gerekeceğini düşündüğünü söyledi. Barkin, artışın büyüklüğü ve hızı konusunda ise henüz emin olmadığını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonu hedefe düşürmek için faizlerin kısıtlayıcı seviyede olması gerektiğini vurguladı. Hammack, “Enflasyonu zamanlı bir şekilde yüzde 2 seviyesine geri getirmek için para politikasının sıkı bir duruşa geçmesi gerekeceğini düşünüyorum.” dedi.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Tarım dışı istihdam verisi öncesinde açıklanan iş gücü piyasası göstergeleri de izlendi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya göre 6 bin kişi azalarak 189 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.