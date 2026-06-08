İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, Hint Okyanusu'nda Hürmüz Boğazı'nın karşısında yer alan Chagos Adaları'nı İngiltere bağlı ülke olan Mauritius'tan doğrudan satın almayı planlıyor.

ABD'li yetkililer İngiltere'yi anlaşmada devre dışı bırakarak ABD''nin Diego Garcia askeri üssünün kontrolünü ele geçirmek için bir teklif taslağı hazırladı.

İngiltere bu adanın ABD tarafından İran'a karşı üs olarak kullanılmasını engellemişti. ABD ,milyarlarca dolar vererek bu adanın kontrolünü sağlamak istiyor.

Bu seçenekler İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın takımadaların egemenliğini Mauritius'a devretmesini engellemek için üretildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu devir planını büyük bir hata olarak nitelendirdi. Bir ABD'li yetkili Reuters'a verdiği demeçte şu şekilde konuştu:

"Başkan Trump İngiltere'nin Diego Garcia mercan adasındaki ortak ABD-İngiltere askeri tesisini içeren bu İngiliz Hint Okyanusu Toprakları'nı kesinlikle teslim etmemesi gerektiğini her zaman vurgulamıştır. Diego Garcia'nın Hint Okyanusu'ndaki stratejik konumu burayı ABD'nin ulusal güvenliği için çok önemli ve vazgeçilmez bir askeri tesis haline getirmektedir"

İngiliz hükümeti Donald Trump'ın sert eleştirilerinin ardından Nisan ayında egemenlik devri anlaşmasını askıya aldı.

Hükümet sözcüsü askeri üssün korunmasının ulusal çıkarlar için şart olduğunu vurguladı. Sözcü üssün önemini ve geleceğini şu sözlerle vurguladı: