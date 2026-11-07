ABD ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programı hakkında bilgi sağlayan kişilere 20 milyon dolara kadar ödül “ve olası kaçış” teklif ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı'nın, ordusu tarafından defalarca 'tamamen yok edildiğini' öne sürdüğü nükleer program hakkında bilgi karşılığında 20 milyon dolar teklif edilmesi sosyal medyada eleştirildi.

Açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmak istediği yönündeki iddiasını yinelediği sırada yapılması dikkat çekti.

ABD NE İÇİN ÖDÜL VERECEK?

ABD Merkez Komutanlığı tarafından X platformunda yapılan paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Adalet İçin Ödül" programının; “tesisleri, ekipmanları ve bilim camiasındakiler gibi ilişkili personeli de dahil olmak üzere İran'ın nükleer programı hakkında bilgi için 20 milyon dolara kadar ödül ve olası bir yer değiştirme teklif ettiği” ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı ise ödülle ilgili açıklamasında, İran'ın “güvence denetimi yükümlülükleri konusunda UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ile uyumsuzluğunun, ajansın santrifüjler gibi kilit bileşenlerin üretimi ve envanterine ilişkin ‘bilgi sürekliliğini’ kaybetmesine yol açtığını” belirtti.

Ödülün hangi koşullar karşılandığında sağlanacağı ve muhbire nasıl ulaştırılacağı ise bilinmiyor. Bakanlık, konu hakkında detay vermedi.

HANİ YOK OLMUŞTU?

ABD güçlerinin İran'ın nükleer programını "tamamen yok ettiğini" defalarca dile getiren Başkan Trump, Cuma gecesi Florida, West Palm Beach'te yaptığı konuşmada, “İran'ı vurmasaydık, bugün İsrail olmazdı. Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, nükleer kullanırlardı. Orta Doğu'yu yok ederlerdi” dedi.

Sekiz aylık savaş boyunca ekonomisi ve ordusunun ağır hasar aldığını vurguladığı İran'ın çatışmayı sona erdirmek için istekli olduğunu söyleyen Trump, “Şu anda onlarla temas halindeyiz. Çok fena bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yeniden başlamasını önleme girişiminde, Katar, Türkiye, Pakistan'la birlikte tüm arabulucuların yürüttüğü diplomatik çabaların tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı.

Salı günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin krizi diyalog yoluyla çözmeye çalışmaya devam ettiğini belirtmişti. Trump ise bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer tesis olduğunu reddettiği, İran'ın merkezinde bulunan şüpheli nükleer tesis sözde Kazma Dağı'nı da dahil olmak üzere hala bir veya iki hedefi “halletmesi” gerektiğini ifade etmişti.