ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların öngörülemez bir aşamaya gelmesiyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kazma Dağı'na bomba yağdıracağını duyurdu.

13 Temmuz'da katıldığı bir radyo programında konuşan Trump, "Kazma Dağı'nı ortadan kaldıracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" diyerek tesisin ABD'nin hedef listesinde olduğunu ilan etti.

Başkan, "evet, Kazma Dağı'nı da vuracağız. Girişine büyük, şişman bir bomba bırakabiliriz" diye ekledi.

Peki, ABD Başkanı neden İran'daki bir dağa karşı savaş açtı? Tahmin edildiği üzere düşman dağda değil, dağın altında saklanan labirent gibi yer altı şehrinde gizli.

İddiaya göre 100 metre granit ve toprağın altınada İran'ın tüm nükleer gücü yatıyor. Kazma Dağı'nın altındaki tesisler, İran için kritik olurken ABD için büyük bir hedef teşkil ediyor.

İRAN'IN BOMBA GEÇİRMEZ ŞEHRİ

Bu tehditler, Tahran'ın en korunaklı askeri alanlarından biri olarak kabul edilen Kazma Dağı hakkında soruları da beraberinde getirdi.

Tahran’ın güneyinde yer alan Kazma Dağı tesisi, yerin en az 100 metre altında inşa edilen iki büyük tünel kompleksine ev sahipliği yapıyor.

ABD istihbarat raporlarına göre, sığınak delici bombalardan korunması amacıyla yüzlerce metrelik sert granit kayanın içine oyulan tesisin yapımına 2020 yılının sonbaharında başlandı.

Tahran yönetimi, o dönemde bu yer altı salonlarının, Natanz ana nükleer sahasında tahrip edilen ve yılda yaklaşık 6000 gelişmiş santrifüj montaj kapasitesine sahip olan yer üstü tesisinin yerini alacağını duyurmuştu.

Tesisin doğal savunmaları ise son tespitlere göre kısmen başarılı oldu. Kazma Dağı, 12 Gün Savaşı'nı bitiren ABD saldırılarında hedef alındı. Tesis hasar gördü, ama yok olmadı.

Şimdiyse İran, tesisi onarıyor. Uydu görüntülerine dayanan son analizler, tesisin henüz faaliyete geçmediğini ancak inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösterdi.

ABD'NİN TAKTİĞİ ŞİMDİDEN BELLİ

İran, 2025 yılında dağın tamamını çevreleyen ve Natanz Nükleer Kompleksi güvenlik sınırına bağlanan duvar ve çitlerden oluşan çift katmanlı bir güvenlik çemberi inşa etti.

Tünel girişleri beton ve toprak katmanlarıyla güçlendirilirken, doğu girişleri araç erişimini engellemek amacıyla kısmen dolduruldu.

Ancak 9 Temmuz 2026 tarihli son uydu görüntüleri, batı tünel girişlerinin açık olduğunu ve hassas güdümlü silahlara ya da karadan sızma operasyonlarına karşı savunmasız kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

ABD Başkanı, bu tesisin girişlerin bomba bırakabileceğini ifade etmişti. ABD'nin olası hedeflerinin bu noktalar olabilir. Kara harekatı ise, çok daha zor olabilir.

Ayrıca tesisin havalandırma şaftları ve dış enerji hatları gibi dış bağlantıları, havadan yapılacak hassas bombardımanlar için önemli zayıf noktalar oluşturuyor.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, "Kazma Dağı'nı yakından izliyoruz, orada herhangi bir hareketlilik görmüyoruz. Nükleer durumları iyi gitmiyor. Ne zaman duysak orayı havaya uçuruyoruz" ifadelerini kullanarak yakın zamanda yeni bir saldırı gerçekleştirebileceklerinin sinyalini verdi.

Tahran yönetimi ise tesisin başından beri yalnızca gelişmiş sivil santrifüjlerin montajı ve üretimi için tasarlandığını savunuyor.

Tırmanan askeri gerilimin ardından Tahran, bölgedeki güvensizlik ortamından doğrudan ABD'yi sorumlu tutarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da Washington'ı düzenlediği saldırılarla küresel petrol arzını tehlikeye atmakla suçladı.