ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, tam zamanlı doktor pozisyonu için iş ilanı yayımladı. İlanda, pozisyon için yıllık 83 bin 45 dolar ile 91 bin 972 dolar arasında ücret ödeneceği belirtildi. Yıllık maaş aralığı, güncel kura göre yaklaşık 4,1 milyon ila 4,5 milyon TL'ye denk geliyor.

ARANAN NİTELİKLER

Büyükelçiliğin ilanı kapsamında, adayların tanınmış bir tıp fakültesinden mezun olmaları ve Türkiye, ABD veya adayın kendi ülkesinde geçerli, kısıtlamasız bir tıp diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların, ilgili alanlarda lisansüstü staj veya yan dal eğitimini tamamlamış olmaları isteniyor. Doktorun, mezuniyet sonrasında Dahiliye, Aile Hekimliği, Acil Tıp veya Pediatri alanlarından birinde en az 3 yıl aktif klinik deneyime sahip olması şartı aranıyor.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ŞARTI

İş ilanı kapsamında adayların hem Türkçe hem de İngilizce dilinde Level IV (Fluent) düzeyinde okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olması gerekiyor.

GÖREV TANIMI

İşe alınacak doktorun, büyükelçilik personeli ve ailelerine birinci basamak sağlık hizmetleri, poliklinik ve acil müdahale hizmetleri sunması planlanıyor. Doktor ayrıca, gerektiğinde hastane sevkleri ve tıbbi tahliye operasyonlarının organizasyonunu yürütecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE BAŞVURU TARİHİ

Pozisyon için çalışma süresi haftada 40 saat olarak belirlendi. Başvuruların son tarihi ise 6 Ekim 2026 olarak açıklandı.