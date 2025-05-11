Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yapılan "ABD, Cenevre'de Çin ile ticaret anlaşmasını açıkladı" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hazine Bakanı Scott Bessent: "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk olarak, İsviçreli ev sahiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İsviçre hükümeti, bize bu harika mekanı sağladığı için çok nazik davrandı ve bunun da gördüğümüz verimliliğe büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Detayları yarın vereceğiz, ancak görüşmelerin verimli olduğunu söyleyebilirim. Başbakan Yardımcısı, iki Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Jamieson ve ben, görüşmelere aktif şekilde katıldık. Dün akşam Başkan Trump ile görüştüm, Büyükelçi Jamieson da görüştü ve kendisi gelişmeler hakkında tamamen bilgilendirildi. Dolayısıyla, yarın sabah tam bir brifing vereceğiz."

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer: "Bakanın da belirttiği gibi, bu iki gün çok yapıcı geçti. Hızla anlaşmaya varmamızın ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor, bu da farklılıkların belki de düşünüldüğü kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu iki günün hazırlanmasında büyük bir çaba harcandı. İlk başta neden burada olduğumuzu unutmayın — Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 trilyon dolarlık büyük bir ticaret açığı var, bu yüzden Başkan bir ulusal acil durum ilan etti ve tarifeler uyguladı, ve Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, bu ulusal acil durumu çözmemize yardımcı olacağına inanıyoruz."