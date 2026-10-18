Dünyanın en büyük bankaları, toplam varlık büyüklüklerine göre tek tek sıralandı. S&P Global Market Intelligence'ın Nisan 2026 tarihli araştırmasına dayanan listede Çin bankalarının küresel finans sistemindeki ağırlığı listede dikkat çekenlerden oldu.

2025 yıl sonu finansal verileri esas alınarak hazırlanan sıralamada dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin'e ait. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase ise 4,42 trilyon dolarlık varlığıyla beşinci sırada kendine yer buldu.

ZİRVEYE 7,65 TRİLYON DOLARLA ÇİN BANKASI YERLEŞTİ

Dünyanın en büyük bankası, 7,65 trilyon dolarlık toplam varlığıyla Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) olarak kayıtlara geçti.

ICBC'yi 6,97 trilyon dolarla Agricultural Bank of China, 6,52 trilyon dolarla China Construction Bank ve 5,48 trilyon dolarla Bank of China takip etti.

Böylece Çin'in en büyük dört bankasının toplam varlıkları 26,62 trilyon dolara ulaştı.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in 4,42 trilyon dolarlık varlığı ise ICBC'nin yaklaşık yüzde 58'i düzeyinde kaldı. Başka bir ifadeyle dünyanın en büyük Çin bankası, ABD'nin en büyük bankasından yaklaşık yüzde 73 daha büyük bir bilançoya sahip.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BANKASI FRANSA'DAN

Avrupa bankaları arasında ilk sırayı 3,28 trilyon dolarlık varlığıyla Fransa merkezli BNP Paribas yer aldı.

BNP Paribas, 3,21 trilyon dolarlık varlığı bulunan İngiltere merkezli HSBC'yi geride bıraktı. Fransa'nın bir diğer büyük bankası Crédit Agricole ise 3,15 trilyon dolarla dünya sıralamasında dokuzuncu oldu.

Çin'in dört bankası, ABD'nin beş devine yaklaştı değil, neredeyse ikiye katladı

Çin'in en büyük dört bankasının 26,62 trilyon dolarlık toplam varlığı, ABD'nin listede yer alan beş büyük bankasının toplamını neredeyse ikiye katladı.

JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Goldman Sachs'ın toplam varlıkları yaklaşık 14,41 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu fark, Çin'de bankaların kredi ve finansman sistemindeki merkezi konumunu ortaya koyarken, ABD'de şirketlerin tahvil ve sermaye piyasaları aracılığıyla da yoğun biçimde finansman sağlaması iki ülkenin finansal yapıları arasındaki önemli ayrımlardan biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE İLK 30'A GİREMEDİ

2026 yılı sıralamasında Türkiye merkezli herhangi bir banka ilk 30 arasına giremedi.

Listenin son sırasında bulunan Fransa merkezli Crédit Mutuel'in toplam varlıkları bile 1,44 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Büyük bilanço, en yüksek kâr anlamına gelmiyor

Bankaların toplam varlık büyüklüğü; krediler, yatırımlar, nakit ve diğer bilanço kalemlerini kapsıyor. Ancak bir bankanın varlıklarının yüksek olması, mutlaka en kârlı banka olduğu anlamına gelmiyor.

Örneğin JPMorgan Chase, varlık büyüklüğünde Çin bankalarının gerisinde kalsa da yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve sermaye piyasası işlemleri gibi alanlardan önemli gelirler elde ediyor.

Bu nedenle sıralama, bankaların piyasa değerini veya kârlılığını değil, toplam bilanço büyüklüğünü gösteriyor.