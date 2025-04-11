ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimi, elektrikli otomobil devi Tesla'yı da etkisi altına aldı. Washington yönetiminin Çin’den ithal edilen araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerini ciddi oranda artırması, Tesla’nın Çin pazarında bazı modellerin satışını durdurmasına neden oldu.

TESLA İKİ MODELİ İÇİN SİPARİŞ ALIMINI DURDURDU

Amerikan basın kuruluşu Reuters’ın haberine göre, Tesla Çin’de Model S ve Model X araçları için sipariş alımını resmen durdurdu. Şirketin Çin'deki resmi internet sitesinde bu iki model için sipariş sayfaları erişime kapatıldı. Aynı zamanda Tesla’nın Çin’de oldukça yaygın olarak kullandığı WeChat mini programında da artık bu modeller için yeni sipariş seçeneği sunulmuyor.

Söz konusu modellerin Çin’e ithal edilmesi, yüksek gümrük vergileri nedeniyle Tesla açısından maliyetleri artırırken, bu durumun tüketici fiyatlarına da olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Tesla, Çin’de yerel üretimi yapılan Model Y satışlarına ise ara vermeden devam ediyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketin bu adımı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel şirketler üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki süreçte benzer adımlar diğer teknoloji ve otomotiv firmalarından da gelebilir.