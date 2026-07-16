İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılar sırasında füzelerin kanser hastası çocukların kemoterapi tedavisi aldığı Şehit Bagayi Hastanesi yakınlarına isabet ettiği bildirildi.

Bölge sakinleri, kentin farklı noktalarını ve hastane çevresini hedef alan saldırıların ardından çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Saldırıların yol açtığı tehlike nedeniyle hastanede tedavi gören çocukların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. 200'den fazla çocuk ABD füzelerinden kaçarak farklı hastanelere aktarıldı.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA SOKAKTA KALDI

Fars, Tasnim ve SNN haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, füze parçalarının hastane yakınlarına düşmesinin ardından hastane yetkililerinin ailelerle iletişime geçerek çocukların can güvenliği için tahliye edilmelerini talep ettiğini belirtti.

İran basınına göre Ahvaz'daki diğer hastaneleri de hedef alan Amerikan saldırılarının ardından, Şehit Bagayi Hastanesi'nde tedavi gören 200'den fazla kanser hastası kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

SNN ise hastanenin geçici olarak tahliye edildiğini, ailelerin çocuklarıyla ilgilenmek üzere çevredeki sokaklarda toplandığını duyurdu.

SADECE ÖLÜMCÜL DURUMDAKİ HASTALAR KALDI

Saldırının ardından duruma ilişkin açıklama yapan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, özellikle kanser hastalarına hizmet veren Şehit Bagayi Hastanesi çevresinin füze saldırısıyla vurulduğunu doğruladı.

Kermanpur, patlamaların gürültüsü ve yaşanan şiddetli sarsıntılar nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan bazı hasta ile refakatçilerin hastaneden ayrıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, tahliyelerin ardından şu an hastanede yalnızca durumu son derece kritik olan hastaların kaldığını ifade etti.