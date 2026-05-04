ABD ve müttefik kuvvetleri Fas'ta gerçekleştirilen bir askeri eğitim tatbikatı esnasında kaybolan iki ABD askerini bulmak için seferber oldu.

Savunma Bakanlığı yetkilileri Pazar günü yaptıkları açıklamada olayın terörle bir ilgisi bulunmadığını ve durumun talihsiz bir kaza gibi göründüğünü belirtti.

Soruşturma sonucu ilk bulgulara göre askerlerin 2 Mayıs tarihindeki planlı eğitimin ardından Cap Draa bölgesindeki okyanus falezlerinden aşağı düşmüş olabilir.

Personelin günlük eğitim programı bittikten sonra yürüyüşe çıktığı tahmin edilirken belirlenen saatte geri dönmemeleri üzerine bölgede derhal geniş çaplı bir arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Söz konusu askerler NATO müttefikleri ile Fas ve Senegal gibi Afrika ülkelerinin katılımıyla düzenlenen "Afrika Aslanı" adlı yıllık tatbikat kapsamında bölgede görev yapıyordu.

ABD GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Fas'ın güneyindeki Tan-Tan şehri yakınlarında izine rastlanamayan askerler için yürütülen operasyon ABD Afrika Komutanlığı'nın seferber olmasına neden oldu.

Kara, hava ve deniz operasyonlarını kapsayan bu dev tatbikatta yer alan Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile ABD birimleri arama çalışmalarında helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere tüm imkanlarını kullanıyor.

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında 173. Hava İndirme Tugayı personeli ile Faslı uzman dağcılar ve dalgıçlar da yer alıyor.

ABD Afrika Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada “Meydana gelen bu üzücü olayla ilgili kapsamlı soruşturma halen tüm titizliğiyle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer kayıp askerlerin ailelerine ilk bilgilendirmelerin yapıldığını ancak kimlik bilgilerinin şu aşamada paylaşılmayacağını bildirdi.