Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kaçan mahkumlardan yalnızca biri yakalanırken, geri kalan 10 kişi için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

SABAH SAYIMDA ORTAYA ÇIKTI

Louisiana Eyalet Polisi, firarla ilgili ilk bilgileri sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı. Sabah yapılan rutin sayımda 11 mahkumun eksik olduğu tespit edildi. Kaçan mahkumların 19 ila 42 yaşları arasında olduğu ve tamamının erkek olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New Orleans Şerifi Susan Hutson, firara ilişkin yaptığı açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hutson, “Bu olaya neden olan her türlü eksiklik ya da ihmalkârlık, hızlı ve eksiksiz şekilde hesap verebilirlikle değerlendirilecektir.” dedi.

Ayrıca kaçan mahkumların yakalanması için eyalet, yerel ve federal kolluk kuvvetleriyle koordineli bir arama operasyonu yürütüldüğünü belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, firarın ardından bölgedeki tüm güvenlik önlemlerinin artırıldığını, halkın şüpheli hareketler konusunda bilgilendirildiğini ve vatandaşlardan herhangi bir şüpheli durum karşısında derhal güvenlik birimlerine ulaşmaları istendiğini aktardı.