ABD'de 13 Ağustos Perşembe günü üç mahkum bir günde, 30 dakika aralıklarla idam edildi. ABD hapishaneleri idamların hızı ve sıklığıyla dikkat çekti.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre bu durum, ABD genelinde 2010 yılından bu yana bir gün içerisinde gerçekleşen ilk üçlü infaz olarak kayıtlara geçti.

İdamlar 3 ayrı eyalette yaşandı. Oklahoma'daki eyalet cezaevinde infaz edilen 70 yaşındaki Carlos Cuesta-Rodriguez, eyalette bu yıl idam edilen üçüncü kişi oldu.

Tennessee'de ise 1985 yılında Kingston Springs'teki bir otelde çalışan 54 yaşındaki Catherine Jean Jenkins'i bıçaklayarak öldürmekten mahkum olan 66 yaşındaki Anthony Darrell Hines'ın cezası infaz edildi.

Alabama'da gerçekleşen infazda ise 42 yaşındaki Jeremy Williams, 2021 yılında 5 yaşındaki Kamarie Holland'a yönelik tecavüz ve cinayet suçlarından zehirli iğneyle idam edildi.

İdamların seriliği ve çok kullanılması toplumda tartışmalara neden oldu. Bazıları idamların gerekli olduğunu savunurken eleştirmenler idamların sıklığının endişe verici olduğunu ifade etti.

HER İNFAZ FARKLIYDI

2003 yılında Oklahoma City'deki evlerinde kız arkadaşı Olimpia Fisher'ı öldürmekten suçlu bulunan Cuesta-Rodriguez, ceza kuruluna bağışlanma istemediğini ve pişman olduğunu belirtmişti.

Avukatları, mahkumun Küba'da zorlu bir çocukluk geçirdiğini, beyin hasarı ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ifade etmişti.

Tennessee'de ise Hines, infazı izleyen ve 3 yaşından beri görmeyip dört gün önce yeniden iletişim kurduğu oğluna selam gönderdi.

Hines'ın, Mayıs ayındaki bir başka infaz girişiminde ölmemişti. Doktorun yetersiz kaldığını öne sürerek yaptığı temyiz başvuruları reddedilmişti.

Alabama'da ise suçunu kabul eden ve temyiz hakkından feragat eden Williams, kurbanın ailesinin huzura kavuşması için infazın bir an önce yapılmasını talep etmişti.

İnfazın ardından Alabama Valisi Kay Ivey, işlenen suçu "saf kötülük" olarak nitelendirdi.

Maktulün annesi fuhuş suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası çekerken, Williams'ın Alaska'da 2005 yılında ölen kızıyla ilgili de şüpheli olduğu ve hakkında 2022'de dava açıldığı bildirildi.

Bu infaz, Haziran ayında azot gazı yönteminin anayasaya aykırı bulunarak durdurulmasının ardından Alabama'da bu yıl uygulanan ilk idam oldu.

ABD'DE İDAMIN ÖNÜ ALINAMIYOR

Yetkililer, aynı günde üç infazın gerçekleşmesini takvim çakışması olarak değerlendirse de bu durum ABD'deki idam cezası uygulamalarındaki artış eğilimini yansıtıyor.

2025 yılında 11 eyalette toplam 47 kişi idam edilmiş ve bu rakam 52 kişinin infaz edildiği 2009 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Son cezalarla birlikte ülkede bu yıl idam edilenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Bu infazların 12'si Florida, 4'ü Texas, 3'ü Oklahoma, birer tanesi ise Arizona, Tennessee ve Alabama'da gerçekleşti.

ABD'deki 50 eyaletin 23'ünde idam cezası kaldırılırken; California, Oregon ve Pennsylvania'da moratoryum uygulanıyor.

Başkan Donald Trump idam cezasının kapsamının genişletilmesini savunurken, geçen yılki 47 infazdan 39'u zehirli iğne, 3'ü kurşuna dizme ve 5'i azot gazı yöntemiyle uygulandı.

Birleşmiş Milletler, azot gazı kullanımını zalimce ve insanlık dışı bir yöntem olarak kınamaktadır.