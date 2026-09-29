BBC’nin haberine göre Pike’ın infazının yerel saatle 10.00’da, Türkiye saatiyle 17.00’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tennessee Valisi Bill Lee, Pike’ın af talebini reddederken, avukatlarının ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı son başvuru infaz öncesindeki son hukuki süreç olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları da Pike’ın infazının durdurulması çağrısında bulundu.

ABD’de 1970’lerden bu yana 18 kadın idam edilirken, aynı dönemde idam edilen erkeklerin sayısı 1.663 olarak kayıtlara geçti.

31 YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte iş eğitimi programında tanıştıkları Colleen Slemmer’ı öldürdü.

Pike’ın, Slemmer’ı kendisine hakaret etmek ve erkek arkadaşını elinden almaya çalışmakla suçladığı belirtildi. Cinayet sırasında Slemmer’ın göğsüne pentagram işaretinin kazınması ise olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına neden oldu.

Pike cinayetten bir yıl sonra ölüm cezasına çarptırılırken, olay sırasında 17 yaşında olan Shipp ömür boyu hapis cezası aldı.

Pike’ın avukatları, müvekkillerinin çocukluğunda cinsel istismara ve ağır ihmale maruz kaldığını belirterek cezasının kaldırılması ya da hafifletilmesi gerektiğini savunuyor.

Savunmanın görevlendirdiği adli psikolog Dr. Diana McCoy’un 1995 yılında hazırladığı raporda, Pike’ın ailesi tarafından ağır şekilde ihmal edildiği ve çocukluğunda defalarca cinsel istismara uğradığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı.

Ancak Pike’ın o dönemki avukatının McCoy’u duruşmada tanık olarak dinletmediği belirtildi. Yıllar sonra yeniden ele alınan davada yeni savunma ekibi, bu durumun Pike’ın etkili bir hukuki savunmadan mahrum kalmasına yol açtığını ileri sürdü. Mahkeme ise bu itirazı kabul etmedi.

Pike’a 2021 yılında cezaevinde bipolar bozukluk teşhisi konulduğu belirtildi. Savunma ekibi ayrıca travma sonrası stres bozukluğu ve beyin hasarına ilişkin değerlendirmeleri de gündeme getirdi.

Tennessee Yüksek Mahkemesi geçen yıl, Pike’ın ölüm cezasının hafifletilmesini gerektirecek koşullar bulunmadığına hükmetti. Federal temyiz mahkemesi de jürinin Pike’ın zorlu çocukluğu hakkında yargılama sırasında bilgi sahibi olduğunu belirterek yeni sunulan sağlık ve travma kanıtlarının sonucu değiştirmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

PİKE KADIN GARDİYAN TALEP ETTİ

Pike’ın infaz günü yalnızca kadın gardiyanlardan oluşan bir ekip tarafından götürülmek istediği öğrenildi. Pike, erkek gardiyanlar tarafından tutulmasının geçmişte yaşadığı travmayı artıracağını belirtti.

Eyalet yetkilileri, Pike’ın infaz için kadın gardiyanlar tarafından götürülmesinin planlandığını ancak bunun kesin olarak garanti edilemeyeceğini açıkladı.

ANNESİ DE İNFAZI DESTEKLİYOR

Öldürülen Colleen Slemmer’ın annesi May Martinez ise kızının ölümünden sorumlu tutulan Pike’ın idam edilmesini istediğini belirtiyor.

Martinez, daha önce yaptığı açıklamalarda Pike’ın suçunun karşılığını ödemesi gerektiğini savunurken, BBC’ye bu hafta verdiği röportajda da bu görüşünü sürdürdü.

Kurban haklarını savunan Adalet Koalisyonu adlı grubun ise Martinez’in infazı izlemek üzere Tennessee’ye gidebilmesi amacıyla bağış kampanyası düzenlediği aktarıldı.

Pike’ın cezaevindeki arkadaşı Ashlee Sellars da infaz sırasında Pike’ın yakınlarından herhangi birinin yanında bulunmasını istemediğini söyledi.

Sellars, Pike’ın infazına sevdiklerinin tanıklık etmesini istemediğini ifade etti. İki kadın, Sellars’ın soygun ve cinayet suçlarından cezaevinde bulunduğu dönemde yüksek güvenlikli bölümde tanıştı.

Pike’ın infazına ilişkin son kararın ABD Yüksek Mahkemesi’nden çıkacak değerlendirmeye bağlı olduğu belirtildi.