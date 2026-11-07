ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hastalığın yeniden yayılması, ülkenin 2000 yılından bu yana koruduğu kızamığı ortadan kaldırma statüsünü de tehlikeye soktu. Eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Scott Gottlieb, açıklanan vaka sayısının salgının gerçek boyutunu yansıtmadığını belirterek kasım ayı için kritik bir uyarıda bulundu.

Kızamık vakaları 5 bini aştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede 2026 yılı başından bu yana 5 bin 182 kızamık vakası kaydedildi. Bu rakam, 1991 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık vaka sayısı oldu.

Ülke genelinde 43 ayrı salgın yaşanırken vakaların büyük bölümü bu salgınlarla bağlantılı olarak ortaya çıktı. Bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 96'sı aşı olmayan ya da aşı durumu bilinmeyen kişilerde görüldü.

Salgın nedeniyle 562 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, kaydedilen toplam vakaların yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyor.

Eski FDA başkanından kasım ayı uyarısı

2017-2019 yılları arasında FDA başkanlığı yapan Scott Gottlieb, ABD'deki kızamık salgınının açıklanan rakamlardan çok daha büyük olduğunu savundu.

Gottlieb, yaptığı açıklamada vaka sayılarının gerçeği tam olarak yansıtmadığına dikkat çekti. Eski FDA başkanı, ABD'nin bu ay kızamığı ortadan kaldırma statüsünü kaybedeceği uyarısında da bulundu.

Gottlieb'e göre ülkenin bu statüyü yeniden kazanması, yıllar sürecek dikkatli ve sorumlu bir halk sağlığı yönetimi gerektirebilir.

ABD 26 yıllık başarısını kaybedebilir

ABD, ülkede sürekli kızamık bulaşının sona ermesinin ardından 2000 yılında hastalığı ortadan kaldırmış ülke statüsü kazandı. Bu başarı, yaklaşık 26 yıldır korunuyor.

Son dönemde artan vakalar, bu kazanımın kaybedilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Kızamık salgınının büyümesi, uluslararası sağlık kuruluşlarının ABD'nin mevcut statüsünü yeniden değerlendirmesine yol açabilecek bir tablo oluşturdu.

Statünün kaybedilmesi, hastalığın ülkede tamamen ortadan kalktığına ilişkin kazanımın sona ermesi anlamına geliyor. Bu durum, kızamığın ülkede yeniden yayılabildiğini gösteren önemli bir halk sağlığı işareti olacak.