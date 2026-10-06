ABD ordusunda daha önce psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 2009’daki saldırıda 13 askerin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Askeri mahkemede görülen davanın ardından 2013 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

İDAM KARARI HEGSETH’İN ÖNERİSİYLE ONAYLANDI

Trump’ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in tavsiyesi üzerine Hasan’ın infaz edilmesini kabul ettiği bildirildi. Kararın duyurusu Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapıldı.

Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hasan’ın infaz sürecinin artık önünün açıldığını belirtti. Açıklamada Hasan, 2009’daki saldırısı nedeniyle “cihatçı terörist” olarak tanımlandı.

İnfazın nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.

ABD’DE 65 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Trump’ın kararı, ABD ordusunda görev yapan bir kişinin idamının uygulanması açısından yaklaşık 65 yıl sonra bir ilk anlamına geliyor.

ABD’de askerler hakkında verilen idam cezalarının uygulanabilmesi için başkanın onayı gerekiyor. Hasan’ın 2013’te aldığı idam cezası da Trump’ın onayıyla infaz aşamasına taşındı. DW’de yer alan habere göre, ABD’de son askeri infazın 1961 yılında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Söz konusu asker, Avusturya’da görev yaptığı dönemde 11 yaşındaki bir çocuğa yönelik suçlardan hüküm giymişti.