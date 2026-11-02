ABD’nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Teksas’taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı’ndan Bahamalar’daki North Eleuthera Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Cresthaven yerleşim bölgesine düştü.

Yere çarpmanın ardından meydana gelen şiddetli patlamayla uçak alevler içinde kaldı. Kazanın yaşandığı noktada büyük bir krater oluşurken, çevredeki yollar ve altyapı da zarar gördü.

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hava trafik kontrol merkeziyle yapılan görüşmelerin kayıtları, uçaktaki son anları gözler önüne serdi. Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuran pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir düzeyde buzlanma bulunduğunu, ayrıca orta şiddette türbülans yaşandığını bildirdi.

Yağışın başlaması üzerine daha yüksek irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla alçalmaya başlaması üzerine acil durum ilan etti.

Pilotun telsiz konuşmalarında önce, “Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz” dediği duyuldu.

Uçağın kontrolünün kaybedildiği son anlarda ise pilot, “Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız” sözleriyle yardım istedi.

ÇARPTIĞI YERDE DEV KRATER OLUŞTU

Özel jet, yerleşim bölgesinin hemen yakınındaki Military Trail yolu civarına düştü. Çarpmanın etkisiyle zeminde büyük bir krater oluşurken, asfalt geniş bir alanda parçalandı.

Patlamanın şiddetiyle uçak parçaları çevreye savruldu, yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü. Enkaz parçalarının çevredeki evlerin yakınına kadar ulaştığı görüldü.

VALİ DE SÖZLERİYLE ANLATTI: “SANKİ BİR FÜZE DÜŞÜYORDU”

Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekti.

DeSantis, “Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı” ifadelerini kullandı.

Vali, ilk tespitlere göre yerde bulunan kişiler arasında ölü ya da yaralı olduğuna ilişkin bir bildirim alınmadığını da açıkladı.

UÇAKTAKİ 9 KİŞİNİN TAMAMI ÖLDÜ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Learjet 60 tipi özel uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Duffy, kazayı “Korkunç bir trajedi” olarak nitelendirirken, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) soruşturma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderdiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ile yolcu ve mürettebat dağılımına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

YAKLAŞIK 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uçağın yerleşim bölgesine düşmesi ve çevrede meydana gelen hasar nedeniyle geniş çaplı tahliye çalışması başlatıldı.

Palm Beach County 3. Bölge Komiseri Joel Flores, yaklaşık 600 kişinin geceyi geçirebilecekleri güvenli bir barınağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Bölge sakinleri geçici barınma merkezlerine yönlendirilirken, Amerikan Kızılhaçı da tahliye edilenlere destek vermek üzere çalışma başlattı.

KAZA ÖNCESİNDE FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI VARDI

Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oluyordu. Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği belirlendi.

Uçuş güzergâhında, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yayımlanan konvektif SIGMET uyarısı da bulunuyordu. Havacılıkta kullanılan bu uyarı sistemi, şiddetli gök gürültülü fırtınalar gibi uçuş güvenliğini tehdit edebilecek meteorolojik olaylara dikkat çekiyor.

Pilotun buzlanma, yağış ve türbülans bildirmesine rağmen hava koşullarının kazaya doğrudan neden olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

TRUMP KAZADAN BİR SAAT ÖNCE BÖLGEDEN AYRILMIŞTI

Kazanın meydana geldiği noktanın, West Palm Beach'teki havalimanının yaklaşık 6,4 kilometre güneyinde olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı gün erken saatlerde West Palm Beach'te bulunduğu, ancak kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağı Air Force One ile bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Trump'ın uçuşuyla kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) öncülüğünde kazanın nedenini belirlemek üzere federal soruşturma başlatıldı.

Müfettişlerin olay yerinde incelemelerde bulunması ve soruşturmanın ilk bulgularını kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

İncelemede uçağın teknik durumu, pilotun hava trafik kontrol merkeziyle yaptığı görüşmeler ve bölgedeki olumsuz hava koşulları değerlendirilecek. Kazanın kesin nedeni, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklığa kavuşacak.