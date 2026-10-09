ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda, 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın infaz süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Hegseth, Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini ve bu anın kamuoyuna açık olacağını belirtti.

Bakan, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ancak infazın kimlere açık olacağı, internet üzerinden mi yoksa televizyondan mı yayınlanacağı ya da sadece belirli kişilere mi sunulacağı konusunda tam bir netlik bulunmuyor.

HALKA AÇIK SON İDAM 1936'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

ABD medyası, ülkede 90 yıldır halka açık idam gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüz suçundan mahkum edilen siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti. Hegseth'in açıklamaları, ordunun insanların infazı izlemesine nasıl izin vereceği konusunda soruları gündeme getirdi.

ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infaz ise 1945'te gerçekleşmişti. Bu infazda, 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik idam edilmişti. Pentagon, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nidal Malik Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığını bildirmişti.

13 KİŞİYİ ÖLDÜREN ASKER KURŞUNA DİZİLECEK

Eski ordu psikiyatristi Hasan, Kasım 2009'da Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın 3 Aralık'ta infaz edilmesi bekleniyor.