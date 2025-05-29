Altın fiyatları ABD büyüme verisi öncesinde ve sonrasında da yükseliş grafiği sergiliyor. ABD ekonomisine ilişkin endişeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri altını kararsı seyre yönlendiriyor.

Trump’ın hamlelerini takip eden altın kararsız hareket sergiliyor.

ABD EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE DARALDI

ABD ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.2 oranında daraldı.

MAHKEMEDEN TRUMP TARİFESİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek gümrük vergileri mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak Trump yönetimi temyiz başvurusunda bulundu ve temyiz sürecinde de vergiler devam edecek.

ALTININ ONSUNDA SON DURUM

Ons altın güne 3289 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3245 dolar, en yüksek de 3314 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3312 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4168 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4164 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DAKİ ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4132 liradan alınırken 4188 liradan satılıyor.