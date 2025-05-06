Uzmanlar, 65 yaş üzeri bireylerin ve kronik solunum ya da kalp hastalıkları bulunan kişilerin, dışarı çıkmaları halinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE ACİL MÜDAHALE GEREKEBİLİR

Turuncu seviye, dışarıda uzun süreli ya da ağır fiziksel aktivite yapılmasının tehlikeli olabileceği anlamına geliyor. Bu düzeyde hava kirliliği; öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve göğüs ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Bazı durumlarda, acil tıbbi müdahale gerekebiliyor.

EPA, bu koşullar altında dışarıda bulunacak kişilerin daha sık ara vermesi, hafif egzersizler yapması ve belirtileri dikkatle izlemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle astım hastalarının ilaçlarını yanlarında bulundurmaları ve ani semptomlarda hastaneye başvurmaları öneriliyor.

TAMPA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN KİŞİ YAŞIYOR

ABD nüfus verilerine göre Tampa bölgesinde 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. Ayrıca çok sayıda astım, KOAH ve kronik kalp hastası da bulunuyor. Bu da uyarıların ciddiyetini artırıyor.

Amerikan Akciğer Derneği’ne göre, bu tür uyarılar ancak bireyler kendilerini hassas gruplar içinde tanımlarsa işe yarıyor. Ancak yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kendilerini risk altında görmediğini ortaya koyuyor.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: “ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Bir Tampa göğüs hastalıkları uzmanı, “Sadece görünmüyor diye tehlikesiz sanmayın. Bu uyarılar en az sıcak hava dalgası ya da kasırga kadar ciddiye alınmalı,” diyerek halkı uyardı.

EPA’nın önerileri arasında salı günü yerel saatle 10.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, kapı ve pencereleri kapalı tutmak, hava filtreli klima kullanmak ve efor gerektiren aktivitelerden kaçınmak yer alıyor. Gerçek zamanlı hava kalitesi ise AirNow uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

ULUSAL EĞİLİM ALARM VERİYOR

Tampa’daki bu durum yalnızca yerel bir sorun değil. Amerikan Akciğer Derneği’nin 2025 “Havanın Durumu” raporuna göre, ABD nüfusunun neredeyse yarısı, yani 156 milyon kişi, ozon ya da partikül kirliliği açısından başarısız not alan bölgelerde yaşıyor. Bu sayı sadece bir yılda 25 milyon artmış durumda.

Florida’daki gelişmeler, uzmanlara göre iklim krizinin tetiklediği daha büyük bir halk sağlığı sorununa işaret ediyor.