ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Russellville kentinde yaşanan cinayet, zanlının 911 acil yardım hattına yaptığı itirafla ortaya çıktı. 65 yaşındaki Sheri Mitchell-Clutts, 69 yaşındaki eşi Timothy Clutts’ı evlerindeki dinlenme koltuğunda oturduğu sırada göğsünden tek kurşunla vurarak öldürdü.

Olayın ardından acil yardım hattını arayan kadın, eşini vurduğunu bildirdi ve güvenlik ekipleri eve ulaşana kadar telefonda kaldı.

911'İ ARAYARAK CİNAYETİ İHBAR ETTİ

Franklin County Şerif Ofisi (FCSO) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Duncan Creek Yolu üzerindeki evde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

İhbar üzerine adrese gelen şerif yardımcıları, Timothy Clutts’ı dinlenme koltuğunda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede, 69 yaşındaki adamın göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

GEREKÇESİNİ SORGUDA ANLATTI

Franklin County Şerifi Shannon Oliver, 15 yıldır evli olan Sheri Mitchell-Clutts’ın ilk karşılaşmadan itibaren eşini vurduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Kadının ilk ifadesinde olay günü kendisini tehdit altında hissettiğini öne sürdüğü, ancak sorgu sırasında cinayete ilişkin farklı ayrıntılar anlattığı belirtildi.

Yaklaşık iki hafta önce açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen zanlı, eşinin sık sık odasına girerek kendisine “İyi misin?” diye sormasından rahatsız olduğunu söyledi. Eşinin yeniden odasına gelme ihtimaline karşı silahını çıkardığını anlatan kadın, daha sonra odasından çıkarak koltukta oturan kocasını gördüğünü ve ateş ettiğini itiraf etti.

Olayda kullanıldığı belirtilen tabancaya polis ekipleri tarafından el konuldu. Şerif Shannon Oliver, zanlının cinayeti açıkça kabul etmesine rağmen olayın arka planının ayrıntılı şekilde araştırıldığını bildirdi.

Şerif Ofisi, çiftin yaşadığı adresle ilgili son altı yıllık acil yardım çağrı kayıtlarının incelendiğini ve bu süre içinde aile içi şiddet ya da ev içi huzursuzluk nedeniyle herhangi bir ihbar bulunmadığını açıkladı.

Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Sheri Mitchell-Clutts, kefalet hakkı olmaksızın Franklin County Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının, Aniah Yasası kapsamında yapılacak duruşmaya kadar cezaevinde tutulacağı bildirildi.