Yetkililer Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump ziyareti öncesinde, Los Angeles bölgesindeki golf sahasının yakınlarında bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Los Angeles İl Şerif Departmanı'na göre, Kaliforniya'nın Downey kentinden 38 yaşındaki Jeanine John Taele, Pazar günü Rancho Palos Verdes'teki Trump National Golf Club'ın otoparkında aracında bir tabanca ve yasadışı mühimmat bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

LACSD'nin açıklamasına göre, bir şüpheli “golf sahası arazisinde dolaşırken fotoğraf ve video çektiği ve güvenlik güçlerinin faaliyetlerini izliyor gibi göründüğü” gözlemlendi.

Şerif departmanına göre Taele, gizli silah taşıma ve zırh delici/yasaklanmış mühimmat bulundurma suçlarından gözaltına alındı ve halen gözaltında tutuluyor.

LACSD, “Olayın potansiyel güvenlik etkilerinin farkında olan” dedektiflerin Pazartesi günü Taele’nin evi için arama emri çıkardığını belirtti.

Açıklamaya göre, dedektifler evden daha fazla silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek, iki adet telsiz sinyal cihazı ve “endişe verici ifadeler içeren” not defterleri ele geçirdi.

Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin bağış toplama yemeğine katılmak üzere bu hafta Kaliforniya’yı ziyaret ediyor.

LACSD, “Soruşturma, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü ve ABD Gizli Servisi ile yakın işbirliği içinde yürütülüyor” dedi.