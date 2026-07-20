ABD ve İran arasında tırmanan karşılıklı saldırılar, akaryakıt pazarını doğrudan etkiledi. Motorlu araç sahipleri derneği AAA verilerine göre, ülkede normal benzinin galon başına ortalama fiyatı Pazartesi günü itibarıyla yeniden 4 dolar seviyesine yükseldi.

Benzin fiyatları geçtiğimiz yılın aynı döneminde ortalama 3,14 dolar seviyesinde seyrediyordu. Açıklanan rakam ulusal ortalamayı yansıtırken, yakın tedarik imkanları ve eyalet bazlı farklı vergi oranları nedeniyle sürücülerin ödediği tutarlar bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

Bazı eyaletlerde fiyatlar uzun süredir 4 doların üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde ise bu seviyenin altında kalıyor. Çatışmaların etkisi yalnızca ABD ile sınırlı kalmazken, küresel ölçekte de tüketiciler yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

FİYATLARDAKİ DALGALANMA VE GEÇMİŞ SÜREÇ

ABD'de ortalama benzin fiyatları ilk olarak Mart ayı sonunda galon başına 4 dolar eşiğini aşmıştı. Haziran ortasında bu seviyenin altına gerileyen fiyatlar, ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşma ve ham petrol fiyatlarındaki gevşemeyle birlikte düşüşünü sürdürmüştü.

Söz konusu dönemde ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki gerilemeye kıyasla benzin fiyatlarının yeterince hızlı düşmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

HAM PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve kapsamlı bir çatışma riskinin artmasıyla birlikte petrol fiyatları son günlerde tekrar yükseliş trendine girdi. Pazartesi günü itibarıyla uluslararası standart kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 değer kazanarak 90,95 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı ise yüzde 2,8 oranında artış kaydederek 84,04 dolar seviyesine ulaştı.